ТОП-10 самых популярных подержанных кроссоверов (инфографика)

Самые популярные в Украине кроссоверы с пробегом
За 4 месяца 2026 года украинцы ввезли из-за границы 69,7 тысячи подержанных легковых автомобилей. Абсолютное большинство из импортированных машин составляли кроссоверы — их доля достигла 53%. В прошлом году этот показатель был на уровне 47%.
Об этом сообщили в «Укравтопроме».
Средний возраст кроссоверов, перешедших в этом году на украинские номера, составляет 8 лет.
Наибольшим спросом среди ввезенных кроссоверов пользовался Volkswagen Tiguan — украинцы приобрели 2825 таких автомобилей.
ТОП — 10 самых популярных подержанных кроссоверов, Инфографика создана с помощью ИИ

Как мы уже упоминали, кроссоверы продолжают доминировать на украинском авторынке. За первые четыре месяца года именно SUV-модели составляли более 80% всех новых легковых автомобилей, проданных в Украине.
Чаще всего украинцы выбирали кроссоверы с бензиновыми двигателями — их доля составляла 37,5%.
В десятку самых популярных новых SUV в Украине вошли:
  1. Renault Duster — 1729 авто;
  2. Toyota RAV-4 — 1516;
  3. Hyundai Tucson — 847;
  4. Toyota Land Cruiser Prado — 665;
  5. Skoda Kodiaq — 573;
  6. Mazda CX-5 — 558;
  7. Volkswagen Touareg — 522;
  8. Skoda Karoq — 410;
  9. Nissan Qashqai — 408;
  10. Suzuki SX4 — 378.
По материалам:
Finance.ua
АвтоАвторынок УкраиныКроссоверУкравтопромПодержанные авто
