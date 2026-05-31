Сегодня 19:07 — Технологии&Авто

Самые популярные в Украине кроссоверы с пробегом

За 4 месяца 2026 года украинцы ввезли из-за границы 69,7 тысячи подержанных легковых автомобилей. Абсолютное большинство из импортированных машин составляли кроссоверы — их доля достигла 53%. В прошлом году этот показатель был на уровне 47%.

Об этом сообщили в «Укравтопроме».

Средний возраст кроссоверов, перешедших в этом году на украинские номера, составляет 8 лет.

Наибольшим спросом среди ввезенных кроссоверов пользовался Volkswagen Tiguan — украинцы приобрели 2825 таких автомобилей.

ТОП — 10 самых популярных подержанных кроссоверов, Инфографика создана с помощью ИИ

Самые популярные новые кроссоверы

Как мы уже упоминали , кроссоверы продолжают доминировать на украинском авторынке. За первые четыре месяца года именно SUV-модели составляли более 80% всех новых легковых автомобилей, проданных в Украине.

Чаще всего украинцы выбирали кроссоверы с бензиновыми двигателями — их доля составляла 37,5%.

В десятку самых популярных новых SUV в Украине вошли:

Renault Duster — 1729 авто; Toyota RAV-4 — 1516; Hyundai Tucson — 847; Toyota Land Cruiser Prado — 665; Skoda Kodiaq — 573; Mazda CX-5 — 558; Volkswagen Touareg — 522; Skoda Karoq — 410; Nissan Qashqai — 408; Suzuki SX4 — 378.

