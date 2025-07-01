Мошенники получили доступ к вашей карте: реально ли вернуть утраченные деньги — Finance.ua

Мошенники получили доступ к вашей карте: реально ли вернуть утраченные деньги
По данным Национального банка Украины, только за период с 2022 по 2024 годы мошенники обманули граждан на сумму около 1,5−1,7 млрд грн. Среди наиболее распространенных схем: неудоставка товара после предоплаты, звонки от псевдоработников банков, фиктивные сборы на ВСУ, а также фейковые выплаты от международных фондов.
Алгоритм действий, который нужно соблюдать, если мошенники получили доступ к вашей карте:
1. Как можно быстрее заблокируйте банковскую карту.
2. Свяжитесь с банком
- Позвоните на горячую линию банка или воспользуйтесь официальным мобильным приложением: сообщите о подозрительной транзакции.
- Попросите заблокировать карту или платеж, если он еще не завершен.
- Узнайте, доступна ли процедура обжалования транзакции («чарджбек»).
3. Подайте заявление в полицию
Обратитесь в отдел Национальной полиции по месту жительства.
В заявлении укажите:
- описание ситуации;
- данные мошенника;
- доказательства (скриншоты, переписки, счета, квитанции);
- требование расследования.
Важно: не забудьте взять копию заявления с входящим номером — это подтверждение вашего обращения.
4. Сообщите в Киберполицию Украины
- Подать жалобу можно: онлайн: cyberpolice.gov.ua (раздел «Обращение граждан») или лично в отделении Киберполиции.
- В заявлении укажите: суть мошенничества (что случилось); реквизиты мошенников (номер карты, аккаунты, сайты); документы-доказательства.
5. Свяжитесь с платежной системой (при необходимости)
- Если вы платили через: PayPal, Apple Pay, Google Pay — подавайте жалобу в службу поддержки.
- Опишите ситуацию и попросите рассмотрение транзакции.
Реально ли вернуть утраченные деньги
С этим вопросом Finance.ua обратился к одному из руководителей следственного отдела Национальной полиции Украины в Киевской области. Он отметил, что процесс раскрытия таких дел сложный, особенно когда мошеннические платежи осуществляются через сторонние сервисы в сети Интернет.
«Система раскрытия таких преступлений до сих пор остается сложной, — объясняет правоохранитель. — Особенно если речь о мошеннических операциях в Интернете. В подавляющем большинстве случаев мы говорим о платежах через сторонние сервисы, не подпадающие под юрисдикцию украинских банков или следствия».
Схема выглядит просто: пользователь добровольно вводит данные своей карты или осуществляет предоплату на счет мошенника, деньги мгновенно «растворяются» — иногда через криптовалютные биржи, а иногда через ряд фиктивных аккаунтов. В результате, даже если правоохранители имеют доступ к украинским ресурсам, отслеживать эти средства будет сложно.
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В то же время важно оперативно обращаться в банк и подавать заявление в полицию. Это может помочь в блокировании платежа или инициировании процедуры чарджбека.
Также в полицию следует обращаться в любом случае потери средств, даже если вы самостоятельно передали мошенникам конфиденциальные данные или передали им деньги «по собственной воле». К примеру, под видом предоплаты, «защиты счета» или «помощи родственнику».
Такие действия все равно считаются мошенничеством — из-за обмана или злоупотребления доверием и должны быть квалифицированы как преступление. Мошенники должны быть привлечены к уголовной ответственности.
Все, что нужно знать в ситуации, когда мошенники получили доступ к вашей карте, рассказываем в статье по ссылке:
Как действовать, если мошенники получили доступ к вашей карте
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