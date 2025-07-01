Участникам проекта «Контракта 18−24» будут предоставлять год отсрочки от мобилизации — Finance.ua

Участникам проекта «Контракта 18−24» будут предоставлять год отсрочки от мобилизации Сегодня 10:32 — Личные финансы

Участникам проекта «Контракта 18−24» будут предоставлять год отсрочки от мобилизации

Отсрочка участникам проекта «Контракт 18−24» будет гарантироваться законом.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.

Отмечается, что Кабинет министров одобрил законопроект, который предусматривает 12-месячную отсрочку от мобилизации для добровольцев, отслуживших по «Контракту 18−24».

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Ранее после увольнения с военной службы такие граждане могли быть поставлены на воинский учет и сразу призваны снова. Одобренные поправки к Закону «О мобилизационной подготовке и мобилизации» устранят эту неопределенность.

«Кроме того, гарантированная законодательно отсрочка позволит добровольцам отдохнуть и, при необходимости, пройти необходимую медико-социальную реабилитацию», — добавили в министерстве.

Напомним, Министерство обороны планирует расширить мотивационный пакет для молодежи, желающей присоединиться к Вооруженным силам Украины. В последние недели Минобороны проанализировало опыт участия молодых военнослужащих в возрасте 18−24 лет в боевых действиях. Командиры на фронте высоко оценили уровень их подготовки, выдержки и решительности.

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Вопрос снижения мобилизационного возраста не рассматривается. В то же время планируется усовершенствование условий контрактной службы для молодежи.

Министерство обороны официально приступило к проекту «Контракт 18−24» в феврале этого года. Это добровольная инициатива для украинцев 18−24 лет, которые готовы присоединиться к Силам обороны на один год.

Добровольцы получают 1 миллион гривен единовременного пособия, которое будет выплачиваться частями:

200 000 грн — после подписания контракта;

300 000 грн — после завершения подготовки;

500 000 грн — после окончания службы.

Также предусмотрено ежемесячное денежное довольствие до 120 000 грн (в зависимости от выполняемых боевых задач) и дополнительные выплаты за боевые операции.

В нашем материале подробно рассказываем о том, что это за инициатива, а также, что об этом думают украинцы. В том числе и военные.

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