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Что украинцы покупают онлайн и сколько тратят (инфографика)

Личные финансы
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Что украинцы покупают онлайн и сколько тратят (инфографика)
Что украинцы покупают онлайн и сколько тратят (инфографика)
По данным Gradus, 56% украинцев покупают онлайн несколько раз в месяц или чаще, из них 19% еженедельно.
Доля регулярных онлайн-покупателей увеличивается примерно на 4−5% каждый год, а цифровыми каналами вообще не пользуются всего 3% респондентов.
Что украинцы заказывают, сколько тратят, где покупают и как меняются их платежные привычки, пишем на основе актуальных исследований рынка и статистики WayForPay.
Хорошоп проанализировал 11 560 розничных интернет-магазинов за январь-июнь 2026 года. За этот период покупатели оформили 9,4 млн заказов, а магазины продали почти 70 млн товаров.
Что украинцы покупают онлайн и сколько тратят (инфографика)
Пик активности приходится на 11 часов. В общей сложности 38% дневных заказов оформляют между 09:00 и 14:00. По дням недели лидирует понедельник, после чего активность постепенно снижается, а меньше всего заказов приходится на выходные.
Что украинцы покупают онлайн и сколько тратят (инфографика)

Что покупают онлайн

По количеству заказов в первом полугодии 2026 года в выборке Хорошопа лидировала категория «Красота и здоровье» — более 1,3 млн. заказов. «Дом и сад» и «Одежда и аксессуары» приблизились к 900 тыс. заказов каждый. Среди других крупных категорий — продукты, электроника, зоотовары, транспорт и запчасти и спортивные товары.
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Однако количество покупок показывает только часть картины. По исследованию Promodo, в первом полугодии 2026 года количество покупок электроники выросло на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. Средний чек также увеличился на 25%, а доход в гривне — на 56%.
В категории продуктов и алкоголя покупок стало на 18% больше, но средний чек вырос всего на 4%, а доход — на 22%. Противоположный сценарий наблюдается в ювелирных изделиях: количество покупок сократилось на 6%, в то время как средний чек увеличился на 21%, что обеспечило рост дохода на 14%.
Следовательно, одинаковый рост оборота может скрывать разное поведение покупателей: в одних сегментах они заказывают чаще, в других — тратят больше одной покупки.

Средний чек в первом

Составлял 2070 грн, но медианный — всего 910 грн.
То есть половина заказов была менее 910 грн, тогда как отдельные дорогие покупки существенно повышали среднее значение.
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Увеличение средней суммы операции не следует автоматически трактовать как аналогичный рост реального потребления: на показатель влияют цены, инфляция и структура покупок.

Где украинцы покупают онлайн

В региональном разрезе больше заказов в выборке Хорошопа пришлось на Киев и Киевскую область — 1,88 млн за полгода. Это почти в четыре раза больше, чем в Днепропетровской области, занявшей второе место. В первую пятерку также вошли Одесская, Львовская и Харьковская области.

Онлайн-платформы

Респонденты пользовались в течение предыдущих трех месяцев — лидером была Rozetka; также часто упоминали EVA, OLX, Prom и Temu.
Напомним, ранее мы писали, сколько украинцев позволяют себе незапланированные покупки.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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