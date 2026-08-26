Что украинцы покупают онлайн и сколько тратят (инфографика) Сегодня 12:03 — Личные финансы

Что украинцы покупают онлайн и сколько тратят (инфографика)

По данным Gradus, 56% украинцев покупают онлайн несколько раз в месяц или чаще, из них 19% еженедельно.

Доля регулярных онлайн-покупателей увеличивается примерно на 4−5% каждый год, а цифровыми каналами вообще не пользуются всего 3% респондентов.

Не хватает денег на покупки? Не беда, кредитная карта с выгодными условиями. Выбирайте в удобном каталоге Finance.ua.

Что украинцы заказывают, сколько тратят, где покупают и как меняются их платежные привычки, пишем на основе актуальных исследований рынка и статистики WayForPay

Хорошоп проанализировал 11 560 розничных интернет-магазинов за январь-июнь 2026 года. За этот период покупатели оформили 9,4 млн заказов, а магазины продали почти 70 млн товаров.

Пик активности приходится на 11 часов. В общей сложности 38% дневных заказов оформляют между 09:00 и 14:00. По дням недели лидирует понедельник, после чего активность постепенно снижается, а меньше всего заказов приходится на выходные.

Что покупают онлайн

По количеству заказов в первом полугодии 2026 года в выборке Хорошопа лидировала категория «Красота и здоровье» — более 1,3 млн. заказов. «Дом и сад» и «Одежда и аксессуары» приблизились к 900 тыс. заказов каждый. Среди других крупных категорий — продукты, электроника, зоотовары, транспорт и запчасти и спортивные товары.

Читайте также Сколько украинцев позволяют себе незапланированные покупки

Однако количество покупок показывает только часть картины. По исследованию Promodo, в первом полугодии 2026 года количество покупок электроники выросло на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. Средний чек также увеличился на 25%, а доход в гривне — на 56%.

В категории продуктов и алкоголя покупок стало на 18% больше, но средний чек вырос всего на 4%, а доход — на 22%. Противоположный сценарий наблюдается в ювелирных изделиях: количество покупок сократилось на 6%, в то время как средний чек увеличился на 21%, что обеспечило рост дохода на 14%.

Следовательно, одинаковый рост оборота может скрывать разное поведение покупателей: в одних сегментах они заказывают чаще, в других — тратят больше одной покупки.

Средний чек в первом

Составлял 2070 грн, но медианный — всего 910 грн.

То есть половина заказов была менее 910 грн, тогда как отдельные дорогие покупки существенно повышали среднее значение.

Читайте также Самые недоступные европейские города для покупки жилья (инфографика)

Увеличение средней суммы операции не следует автоматически трактовать как аналогичный рост реального потребления: на показатель влияют цены, инфляция и структура покупок.

Где украинцы покупают онлайн

на Киев и Киевскую область — 1,88 млн за полгода. Это почти в четыре раза больше, чем в Днепропетровской области, занявшей второе место. В первую пятерку также вошли Одесская, Львовская и Харьковская области. В региональном разрезе больше заказов в выборке Хорошопа пришлось— 1,88 млн за полгода. Это почти в четыре раза больше, чем взанявшей второе место. В первую пятерку также вошли Одесская, Львовская и Харьковская области.

Онлайн-платформы

Респонденты пользовались в течение предыдущих трех месяцев — лидером была Rozetka; также часто упоминали EVA, OLX, Prom и Temu.

Напомним, ранее мы писали, сколько украинцев позволяют себе незапланированные покупки.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.