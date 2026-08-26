Пенсия в 45! Как выйти на пенсию на 15 лет раньше? И какие надбавки будут в 2026? Сегодня 12:23 — Личные финансы

Пенсия в 45! Как выйти на пенсию на 15 лет раньше? И какие надбавки будут в 2026?

Представьте: вам 45 лет и вы уже можете оформить пенсию. Не 60, не 65 — а 45. И это не фантастика, а реальное право, прописанное в украинском законодательстве для целого списка профессий.

Сегодня разберем, кто именно может выйти на отдых досрочно, сколько для этого нужно отработать лет и какие документы для этого собирать. А в конце еще одна приятная новость о доплате к пенсии, о которой знают далеко не все. Смотрите до конца, там много конкретики.

Итак, начнем с главного документа. В Украине есть постановление Кабмина № 162, и в нем перечислены особо тяжелые и опасные профессии, представители которых имеют право выйти на пенсию раньше других. Наши коллеги из УНИАН с юристом Анастасией Руденко разобрались в этом вопросе. Так вот, если вы женщина и работали в такой должности, то выйти на пенсию можно в возрасте 45−50 лет. Но есть условие — нужно иметь не менее 20 лет общего стажа, и из них по меньшей мере 7 лет и 6 месяцев именно на работе в особо вредных или тяжелых условиях.

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Для мужчин условия несколько иные. Льгота действует с 50 лет, а стаж должен составлять 25 лет в общей сложности, из которых не менее 10 лет — на такой же опасной должности. Кто конкретно попадает в этот перечень? Это горные рабочие очистного забоя, проходчики, машинисты, доменщики, сталевары. Сюда входят рабочие, занятые в производстве хлора и аммиака, кислот, технического углерода, взрывчатых веществ и боеприпасов.

Отдельная категория — персонал атомных электростанций, непосредственно работающий с ядерными реакторами, занимающийся ремонтом, обращением с радиоактивными отходами и источниками ионизирующего излучения. И еще одна группа — рабочие, занятые обжигом цемента, изготовлением асбестовых изделий и минеральной ваты.

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Если ваша профессия сродни этим, есть смысл проверить полный перечень Списка № 1 из постановления, там гораздо больше пунктов.

Вторая категория — она несколько шире и утверждена Кабмином, это так называемый Список № 2. Здесь условия уже несколько иные. Женщины, имеющие право на досрочную пенсию по этому списку, должны иметь 25 лет стажа в целом, и минимум 10 лет из них именно в должности с вредными условиями. В таких условиях выйти на пенсию можно в возрасте от 50 до 55 лет.

Мужчины по Списку № 2 могут оформить пенсию с 55 лет, но для этого нужно иметь минимум 30 лет общего стажа, из которых не менее 12 лет и 6 месяцев работа именно по профессиям из этого перечня.

А теперь конкретные профессии. Это электросварщики ручной сварки, которые работают в замкнутых помещениях или сваривают высокотоксичные металлы. Машинисты и ассистенты машинистов локомотивов, тепловозов, электровозов, дизель-поездов. Водители городского пассажирского транспорта — автобусов, трамваев, троллейбусов, а также водители большегрузных автомобилей, занятых вывозом горной массы.

Далее — верхолазы, маляры, работающие в замкнутых помещениях с красками 1−2 класса токсичности, подземные строители.

И отдельная важная категория — медики. Врачи и средний медперсонал, например медсестры, работающие в туберкулезных, психиатрических, инфекционных учреждениях и отделениях медучреждений. Сюда входят врачи-рентгенологи, операционные сестры, патологоанатомы и работники лабораторий анализа токсинов.

А теперь о той же пенсии с 45 лет. Эта льгота касается военнослужащих и силовых структур.

Офицеры, сержанты, рядовые из Вооруженных Сил Украины, Службы безопасности Украины, Государственной пограничной службы, Национальной гвардии, ГСЧС и органов Нацполиции выходят на пенсию независимо от возраста — главное условие здесь выслуга лет, от 25 календарных лет службы.

Право на выплаты возникает при наличии от 20 до 22 лет выслуги — конкретная цифра зависит от того, когда человек уволился со службы. Юрист в статье Униан отдельно расписала категории военнослужащих с досрочным уходом на пенсию. Итак:

При реформировании Вооруженных Сил защитники могут получать пенсию уже с 45-летнего возраста, если у них 20 лет выслуги. Летний и подводный состав — здесь пенсия назначается вообще без привязки к возрасту, важна только выслуга от 20 лет.

Если стаж смешанный, то есть часть гражданская, а часть военная, — пенсия выплачивается с 45 лет при условии общего стажа от 25 лет, и из них не менее 12,5 лет должно приходиться именно на военную службу или службу в других силовых органах — Нацполиции, МВД, ГБР и так далее.

То есть после 45 лет военнослужащие или силовики могут оформить пенсию, если в сумме 25 лет смешанного, гражданского и военного, стажа. Все детали — в видео внизу.

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