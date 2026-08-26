Сколько можно заработать в соседних странах: где зарплаты значительно выше украинских

Экономическая
интеграция с Европейским Союзом, миграция
и полномасштабная война существенно
изменили украинский рынок труда за
последние годы. Однако, несмотря на
постепенное увеличение номинальных
выплат внутри страны, разница в доходах
между Украиной и соседними государствами
остается значительной.
В
этом материале Finance.ua сравним
средние и минимальные зарплаты в Украине,
Польше, Словакии, Венгрии, Румынии и
Молдове, а также рассмотрим сколько
денег остается у работников после уплаты
налогов и покрытия базовых жизненных
расходов.
Сравнение
номинальных выплат показывает значительный
разрыв между странами-членами ЕС,
Молдовой и Украиной.
В
таблице можно увидеть ориентировочные
зарплаты до налогообложения — брутто
и после уплаты всех налогов и взносов
— нетто. Ниже представлены самые свежие
доступные на август 2026 года данные, а
суммы в евро — это ориентировочный
пересчёт.
Страна
Минимальная (брутто)
Минимальная (нетто)
Средняя(брутто)
Средняя (нетто)
Украина
8 тис. грн (175 евро)
6 440 грн (141 евро)
23 тис. грн (505 евро)
18 500 грн (406 евро)
Польша
4 806 злотых (1 120 евро)
3 580 злотых (835 евро)
8 800 злотых (2 050 евро)
6 350 злотых (1480 евро)
Словакия
915 евро
715 евро
1 650 евро
1 230 евро
Венгрия
322 800 форинтов (815 евро)
214 600 форинтов (540 евро)
685 тыс. форинтов (1370 евро)
455 500 форинтов (1 150 евро)
Румыния
4 325 леев (865 евро)
2 530 леев (605 евро)
8 600 леев (1 730 евро)
5 300 леев (1 060 евро)
Молдова
6 300 леев (325 евро)
5 100 леев (260 евро)
14 300 леев (740 евро)
11 600 леев (600 евро)
Следует
заметить, что реальные финальные суммы
могут
отличаться
в
зависимости от наличия налоговых льгот,
наличия детей и статуса резидента
страны.
Польша
Польша
остается одним из главных направлений
трудовой миграции украинцев. Причина
заключается не только в географической
близости, но и в более высоких зарплатах.
Больше
всего в Польше традиционно зарабатывают
специалисты IT, руководители, работники
финансового сектора, инженеры, специалисты
фармацевтической и медицинской сферы.
Высокие зарплаты также можно получить
в транспорте и логистике при соответствующей
квалификации.
В
то же время, жизнь в Польше стоит дороже,
чем в Украине. Особенно это заметно в
Варшаве, Кракове, Вроцлаве и Гданьске.
Поэтому человек, получающий польскую
зарплату, не может просто перевести ее
в гривне и считать всю разницу чистым
дополнительным доходом.
Словакия
В
Словакии зарплаты в течение года
колеблются в зависимости от сезона и
структуры выплат. Трудовое законодательство
страны четко делит все виды работ на
шесть степеней сложности труда.
При
минимальной зарплате 915 евро, для более
сложных профессий минимальные ставки
значительно выше — от 1031 евро на втором
уровне сложности до 1495 евро на шестом.
Наибольшие
доходы в стране получают специалисты
IT и телекоммуникаций, руководители,
финансисты, инженеры и специалисты
автомобильной промышленности.
Венгрия
В
Венгрии номинальная средняя зарплата
выглядит очень высоко. Но гораздо важнее
посмотреть на сумму после налогов, а
еще лучше — среднюю зарплату. Именно
она лучше демонстрирует, сколько получает
типичный работник.
Высокие
зарплаты в Венгрии сосредоточены в IT,
финансах, инженерии, фармацевтике,
управлении и некоторых технических
специальностях.
Румыния
За
последние годы Румыния заметно сократила
отставание от других стран Центральной
и Восточной Европы. Лучше всего в стране
оплачиваются IT, банковский сектор,
страхование, нефтегазовая отрасль,
инженерия и руководящие должности.
Молдова
Молдова
— единственная из пяти соседних стран,
где уровень зарплат значительно ближе
к украинскому. В то же время у Молдовы
более низкая стоимость жизни. Кишинев
в 2026 году остается одной из самых
доступных европейских столиц по расходам
на жилье, питание и транспорт.
Лучше
всего в Молдове оплачиваются IT, финансы,
телекоммуникации, фармацевтика,
управление и технические профессии.
Реальные
доходы: стоимость жизни и покупательная
способность
Сравнение
номинальной зарплаты на руки не дает
полной картины без учета базовых
ежемесячных расходов. Стоимость аренды
жилья, коммунальных услуг, продовольствия
и транспорта в странах ЕС существенно
выше, чем в Украине.
Аренда
жилья и коммунальные услуги
Так,
в Украине
аренда
однокомнатной квартиры в областном
центре (кроме самых дорогих в Киеве,
Ужгороде или Львове) обходится в среднем
в 200−350 евро. Коммунальные услуги — 60−100
евро.
В
Польше,
Словакии, Венгрии или Румынии
в
таких крупных городах, как Варшава,
Братислава, Будапешт, Бухарест, аренда
аналогичного жилья стоит ощутимо дороже
— от 550 до 800 евро, а коммунальные платежи
и обслуживание дома — еще 150−250 евро.
В
то же время в Молдове
стоимость
аренды в Кишиневе соразмерна украинским
ценам в крупных городах — 300−450 евро.
Продуктовая
корзина и питание
Цены
на базовые продукты в Польше и Румынии
часто приближены к украинским благодаря
высокой конкуренции и масштабам сетей.
А в Словакии и Венгрии продуктовая
корзина дороже на 15−30%, поэтому и базовые
расходы выше.
Транспорт
и услуги
Общественный
транспорт, бьюти-услуги, медицина вне
базовой страховки и бытовой сервис в
странах-соседях с ЕС также дороже в 2−3
раза по сравнению с Украиной.
Следовательно,
в 2026 году средняя зарплата в странах
ЕС, граничащих с Украиной, остается
существенно выше украинской. Наибольшее
преимущество в Польше, где даже минимальная
зарплата в пересчете на евро превышает
украинскую среднюю зарплату.
Однако
сравнивать
страны только по зарплате некорректно.
После уплаты налогов, аренды, коммунальных
услуг, товаров и транспорта разница
сокращается. Особенно это касается
крупных городов — Варшавы, Братиславы,
Будапешта и Бухареста.
В
то же время, даже после учета этих
расходов работники с дефицитными
профессиями в Польше, Словакии, Венгрии
и Румынии, как правило, имеют
более высокую покупательную способность,
чем работники с аналогичной квалификацией
в Украине. Именно это, а не сама цифра
зарплаты в вакансиях, является главной
причиной привлекательности соседних
рынков труда.