Сколько можно заработать в соседних странах: где зарплаты значительно выше украинских Сегодня 09:50 — Личные финансы

Какие зарплаты в европейских странах, граничащих с Украиной

Экономическая интеграция с Европейским Союзом, миграция и полномасштабная война существенно изменили украинский рынок труда за последние годы. Однако, несмотря на постепенное увеличение номинальных выплат внутри страны, разница в доходах между Украиной и соседними государствами остается значительной.

В этом материале Finance.ua сравним средние и минимальные зарплаты в Украине, Польше, Словакии, Венгрии, Румынии и Молдове, а также рассмотрим сколько денег остается у работников после уплаты налогов и покрытия базовых жизненных расходов.

Минимальные и средние зарплаты в Украине и ЕС

Сравнение номинальных выплат показывает значительный разрыв между странами-членами ЕС, Молдовой и Украиной.

В таблице можно увидеть ориентировочные зарплаты до налогообложения — брутто и после уплаты всех налогов и взносов — нетто. Ниже представлены самые свежие доступные на август 2026 года данные, а суммы в евро — это ориентировочный пересчёт.

Страна Минимальная (брутто) Минимальная (нетто) Средняя(брутто) Средняя (нетто) Украина 8 тис. грн (175 евро) 6 440 грн (141 евро) 23 тис. грн (505 евро) 18 500 грн (406 евро) Польша 4 806 злотых (1 120 евро) 3 580 злотых (835 евро) 8 800 злотых (2 050 евро) 6 350 злотых (1480 евро) Словакия 915 евро 715 евро 1 650 евро 1 230 евро Венгрия 322 800 форинтов (815 евро) 214 600 форинтов (540 евро) 685 тыс. форинтов (1370 евро) 455 500 форинтов (1 150 евро) Румыния 4 325 леев (865 евро) 2 530 леев (605 евро) 8 600 леев (1 730 евро) 5 300 леев (1 060 евро) Молдова 6 300 леев (325 евро) 5 100 леев (260 евро) 14 300 леев (740 евро) 11 600 леев (600 евро)

Следует заметить, что реальные финальные суммы могут отличаться в зависимости от наличия налоговых льгот, наличия детей и статуса резидента страны.

Польша

Польша остается одним из главных направлений трудовой миграции украинцев. Причина заключается не только в географической близости, но и в более высоких зарплатах.

Больше всего в Польше традиционно зарабатывают специалисты IT, руководители, работники финансового сектора, инженеры, специалисты фармацевтической и медицинской сферы. Высокие зарплаты также можно получить в транспорте и логистике при соответствующей квалификации.

Медики в Польше зарабатывают очень неплохо, источник фото: pexels

В то же время, жизнь в Польше стоит дороже, чем в Украине. Особенно это заметно в Варшаве, Кракове, Вроцлаве и Гданьске. Поэтому человек, получающий польскую зарплату, не может просто перевести ее в гривне и считать всю разницу чистым дополнительным доходом.

Словакия

В Словакии зарплаты в течение года колеблются в зависимости от сезона и структуры выплат. Трудовое законодательство страны четко делит все виды работ на шесть степеней сложности труда.

При минимальной зарплате 915 евро, для более сложных профессий минимальные ставки значительно выше — от 1031 евро на втором уровне сложности до 1495 евро на шестом.

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Наибольшие доходы в стране получают специалисты IT и телекоммуникаций, руководители, финансисты, инженеры и специалисты автомобильной промышленности.

Венгрия

В Венгрии номинальная средняя зарплата выглядит очень высоко. Но гораздо важнее посмотреть на сумму после налогов, а еще лучше — среднюю зарплату. Именно она лучше демонстрирует, сколько получает типичный работник.

Высокие зарплаты в Венгрии сосредоточены в IT, финансах, инженерии, фармацевтике, управлении и некоторых технических специальностях.

Румыния

За последние годы Румыния заметно сократила отставание от других стран Центральной и Восточной Европы. Лучше всего в стране оплачиваются IT, банковский сектор, страхование, нефтегазовая отрасль, инженерия и руководящие должности.

Молдова

Молдова — единственная из пяти соседних стран, где уровень зарплат значительно ближе к украинскому. В то же время у Молдовы более низкая стоимость жизни. Кишинев в 2026 году остается одной из самых доступных европейских столиц по расходам на жилье, питание и транспорт.

Лучше всего в Молдове оплачиваются IT, финансы, телекоммуникации, фармацевтика, управление и технические профессии.

Реальные доходы: стоимость жизни и покупательная способность

Сравнение номинальной зарплаты на руки не дает полной картины без учета базовых ежемесячных расходов. Стоимость аренды жилья, коммунальных услуг, продовольствия и транспорта в странах ЕС существенно выше, чем в Украине.

Аренда жилья и коммунальные услуги

Так, в Украине аренда однокомнатной квартиры в областном центре (кроме самых дорогих в Киеве, Ужгороде или Львове) обходится в среднем в 200−350 евро. Коммунальные услуги — 60−100 евро.

В Польше, Словакии, Венгрии или Румынии в таких крупных городах, как Варшава, Братислава, Будапешт, Бухарест, аренда аналогичного жилья стоит ощутимо дороже — от 550 до 800 евро, а коммунальные платежи и обслуживание дома — еще 150−250 евро.

В то же время в Молдове стоимость аренды в Кишиневе соразмерна украинским ценам в крупных городах — 300−450 евро.

Аренда жилья в Европе значительно дороже, чем в Украине, источник фото: pexels

Продуктовая корзина и питание

Цены на базовые продукты в Польше и Румынии часто приближены к украинским благодаря высокой конкуренции и масштабам сетей. А в Словакии и Венгрии продуктовая корзина дороже на 15−30%, поэтому и базовые расходы выше.

Транспорт и услуги

Общественный транспорт, бьюти-услуги, медицина вне базовой страховки и бытовой сервис в странах-соседях с ЕС также дороже в 2−3 раза по сравнению с Украиной.

Следовательно, в 2026 году средняя зарплата в странах ЕС, граничащих с Украиной, остается существенно выше украинской. Наибольшее преимущество в Польше, где даже минимальная зарплата в пересчете на евро превышает украинскую среднюю зарплату.

Однако сравнивать страны только по зарплате некорректно. После уплаты налогов, аренды, коммунальных услуг, товаров и транспорта разница сокращается. Особенно это касается крупных городов — Варшавы, Братиславы, Будапешта и Бухареста.

В то же время, даже после учета этих расходов работники с дефицитными профессиями в Польше, Словакии, Венгрии и Румынии, как правило, имеют более высокую покупательную способность, чем работники с аналогичной квалификацией в Украине. Именно это, а не сама цифра зарплаты в вакансиях, является главной причиной привлекательности соседних рынков труда.

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