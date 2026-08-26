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Сколько можно заработать в соседних странах: где зарплаты значительно выше украинских

Личные финансы
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Какие зарплаты в европейских странах, граничащих с Украиной
Какие зарплаты в европейских странах, граничащих с Украиной
Экономическая интеграция с Европейским Союзом, миграция и полномасштабная война существенно изменили украинский рынок труда за последние годы. Однако, несмотря на постепенное увеличение номинальных выплат внутри страны, разница в доходах между Украиной и соседними государствами остается значительной.
В этом материале Finance.ua сравним средние и минимальные зарплаты в Украине, Польше, Словакии, Венгрии, Румынии и Молдове, а также рассмотрим сколько денег остается у работников после уплаты налогов и покрытия базовых жизненных расходов.

Минимальные и средние зарплаты в Украине и ЕС

Сравнение номинальных выплат показывает значительный разрыв между странами-членами ЕС, Молдовой и Украиной.
В таблице можно увидеть ориентировочные зарплаты до налогообложения — брутто и после уплаты всех налогов и взносов — нетто. Ниже представлены самые свежие доступные на август 2026 года данные, а суммы в евро — это ориентировочный пересчёт.
СтранаМинимальная (брутто)Минимальная (нетто)Средняя(брутто)Средняя (нетто)
Украина8 тис. грн (175 евро)6 440 грн (141 евро)23 тис. грн (505 евро)18 500 грн (406 евро)
Польша4 806 злотых (1 120 евро)3 580 злотых (835 евро)8 800 злотых (2 050 евро)6 350 злотых (1480 евро)
Словакия915 евро715 евро1 650 евро1 230 евро
Венгрия322 800 форинтов (815 евро)214 600 форинтов (540 евро)685 тыс. форинтов (1370 евро)455 500 форинтов (1 150 евро)
Румыния4 325 леев (865 евро)2 530 леев (605 евро)8 600 леев (1 730 евро)5 300 леев (1 060 евро)
Молдова6 300 леев (325 евро)5 100 леев (260 евро)14 300 леев (740 евро)11 600 леев (600 евро)
Следует заметить, что реальные финальные суммы могут отличаться в зависимости от наличия налоговых льгот, наличия детей и статуса резидента страны.

Польша

Польша остается одним из главных направлений трудовой миграции украинцев. Причина заключается не только в географической близости, но и в более высоких зарплатах.
Больше всего в Польше традиционно зарабатывают специалисты IT, руководители, работники финансового сектора, инженеры, специалисты фармацевтической и медицинской сферы. Высокие зарплаты также можно получить в транспорте и логистике при соответствующей квалификации.
<i>Медики в Польше зарабатывают очень неплохо, источник фото: pexels</i>
Медики в Польше зарабатывают очень неплохо, источник фото: pexels
В то же время, жизнь в Польше стоит дороже, чем в Украине. Особенно это заметно в Варшаве, Кракове, Вроцлаве и Гданьске. Поэтому человек, получающий польскую зарплату, не может просто перевести ее в гривне и считать всю разницу чистым дополнительным доходом.

Словакия

В Словакии зарплаты в течение года колеблются в зависимости от сезона и структуры выплат. Трудовое законодательство страны четко делит все виды работ на шесть степеней сложности труда.
При минимальной зарплате 915 евро, для более сложных профессий минимальные ставки значительно выше — от 1031 евро на втором уровне сложности до 1495 евро на шестом.

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Наибольшие доходы в стране получают специалисты IT и телекоммуникаций, руководители, финансисты, инженеры и специалисты автомобильной промышленности.

Венгрия

В Венгрии номинальная средняя зарплата выглядит очень высоко. Но гораздо важнее посмотреть на сумму после налогов, а еще лучше — среднюю зарплату. Именно она лучше демонстрирует, сколько получает типичный работник.
Высокие зарплаты в Венгрии сосредоточены в IT, финансах, инженерии, фармацевтике, управлении и некоторых технических специальностях.

Румыния

За последние годы Румыния заметно сократила отставание от других стран Центральной и Восточной Европы. Лучше всего в стране оплачиваются IT, банковский сектор, страхование, нефтегазовая отрасль, инженерия и руководящие должности.

Молдова

Молдова — единственная из пяти соседних стран, где уровень зарплат значительно ближе к украинскому. В то же время у Молдовы более низкая стоимость жизни. Кишинев в 2026 году остается одной из самых доступных европейских столиц по расходам на жилье, питание и транспорт.
Лучше всего в Молдове оплачиваются IT, финансы, телекоммуникации, фармацевтика, управление и технические профессии.

Реальные доходы: стоимость жизни и покупательная способность

Сравнение номинальной зарплаты на руки не дает полной картины без учета базовых ежемесячных расходов. Стоимость аренды жилья, коммунальных услуг, продовольствия и транспорта в странах ЕС существенно выше, чем в Украине.
  • Аренда жилья и коммунальные услуги
Так, в Украине аренда однокомнатной квартиры в областном центре (кроме самых дорогих в Киеве, Ужгороде или Львове) обходится в среднем в 200−350 евро. Коммунальные услуги — 60−100 евро.
В Польше, Словакии, Венгрии или Румынии в таких крупных городах, как Варшава, Братислава, Будапешт, Бухарест, аренда аналогичного жилья стоит ощутимо дороже — от 550 до 800 евро, а коммунальные платежи и обслуживание дома — еще 150−250 евро.
В то же время в Молдове стоимость аренды в Кишиневе соразмерна украинским ценам в крупных городах — 300−450 евро.
Аренда жилья в Европе значительно дороже, чем в Украине, источник фото: pexels
Аренда жилья в Европе значительно дороже, чем в Украине, источник фото: pexels
  • Продуктовая корзина и питание
Цены на базовые продукты в Польше и Румынии часто приближены к украинским благодаря высокой конкуренции и масштабам сетей. А в Словакии и Венгрии продуктовая корзина дороже на 15−30%, поэтому и базовые расходы выше.
  • Транспорт и услуги
Общественный транспорт, бьюти-услуги, медицина вне базовой страховки и бытовой сервис в странах-соседях с ЕС также дороже в 2−3 раза по сравнению с Украиной.
Следовательно, в 2026 году средняя зарплата в странах ЕС, граничащих с Украиной, остается существенно выше украинской. Наибольшее преимущество в Польше, где даже минимальная зарплата в пересчете на евро превышает украинскую среднюю зарплату.
Однако сравнивать страны только по зарплате некорректно. После уплаты налогов, аренды, коммунальных услуг, товаров и транспорта разница сокращается. Особенно это касается крупных городов — Варшавы, Братиславы, Будапешта и Бухареста.

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В то же время, даже после учета этих расходов работники с дефицитными профессиями в Польше, Словакии, Венгрии и Румынии, как правило, имеют более высокую покупательную способность, чем работники с аналогичной квалификацией в Украине. Именно это, а не сама цифра зарплаты в вакансиях, является главной причиной привлекательности соседних рынков труда.
По материалам:
Finance.ua
Средняя зарплатаДеньгиЗарплата
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