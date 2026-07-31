Сколько денег нужно украинцам для комфортной жизни Сегодня 09:50 — Личные финансы

Сколько денег нужно украинцу для комфортной жизни

Война коренным образом изменила представление украинцев о комфортной жизни. Если до 2014 года оно ассоциировалось, прежде всего, с возможностью путешествовать или откладывать средства на будущее, то сегодня для многих комфорт означает гораздо более простые вещи — иметь стабильный доход, свое жилье, регулярно оплачивать коммунальные услуги, покупать необходимые продукты и лекарства, не экономя на так называемом базовом минимуме.

В то же время, подорожание жизни стало и глобальной тенденцией последних лет.

Во многих странах мира растут цены на жилье, коммунальные услуги, продовольствие, транспорт и медицинские услуги. Украина — не исключение. Более того, на стоимость жизни украинцев накладываются еще и военные последствия, которые дополнительно давят на экономику, логистику и цены.

Поэтому универсального ответа на вопрос, сколько нужно денег для комфортной жизни, сегодня не существует. Для кого-то комфорт — это возможность не считать каждую гривну в супермаркете, для кого-то — снимать отдельное жилье и ежемесячно откладывать средства, а для семей с детьми — еще и оплачивать образование, кружки, медицинские услуги и иметь финансовую подушку на случай непредвиденных расходов.

Результаты социологических опросов демонстрируют: украинцы почти единодушны в одном — доходов, которые у них есть сейчас, в основном недостаточно для жизни, которую они считают комфортной. Так, по данным исследования «Загорий Фаундейшн» и социологического центра СОЦИС, нормальную жизнь большинство респондентов связывает с доходом в пределах 20−40 тыс. грн в месяц.

Для «достаточного» уровня жизни, по их мнению, необходимо уже 120−200 тыс. грн, тогда как состоятельность ассоциируется с доходом от 400 тыс. грн ежемесячно. Однако эти исследования отображают только представления людей о финансовом комфорте, а не то, как формируется их ежемесячный бюджет.

Для большинства украинцев нынешнего дохода не хватает для нормальной жизни

Finance.ua пообщался с украинцами, проживающими в Киеве, Харькове и Львове, а также с теми, кто в разные периоды переехал в Европу. Мы спросили их о том, сколько средств они тратят ежемесячно на жилье, коммунальные услуги, продукты, транспорт, медицину, одежду и образование детей, а также, что сегодня для них означает комфортную жизнь.

Киев: высокая аренда и война, которая меняет приоритеты

Столица традиционно остается одним из самых дорогих городов Украины для жизни. Несмотря на определенную стабилизацию рынка недвижимости после резких колебаний первых лет полномасштабной войны, именно аренда жилья и дальше является самой большой статьей расходов большинства киевлян.

По данным рынка, летом 2026 года однокомнатную квартиру можно арендовать в среднем за 15−17 тыс. грн в месяц, двухкомнатную — за 20−25 тыс. грн. В центральных районах цены остаются существенно выше, тогда как в окрестностях разница может достигать почти вдвое. Фактически само жилье формирует основу месячного бюджета и может составлять до 70% среднего дохода, что является одним из самых высоких показателей среди крупных городов Украины.

Типичные базовые ежемесячные расходы человека, снимающего квартиру в Киеве, сегодня составляют около 30−40 тыс. грн.

Наибольшую часть бюджета занимает аренда жилья — 15−17 тыс. грн в месяц. Еще 2−4 тыс. грн приходится тратить на коммунальные услуги, 9−12 тыс. грн — на продукты питания.

После повышения стоимости проезда с 15 июля 2026 года в общественном транспорте до 30 грн за поездку расходы для тех, кто ежедневно пользуется метро или наземным транспортом, могут достигать 1,3−2,6 тыс. грн в месяц.

Еще 1−3 тыс. грн обычно идет на лекарства и медицинские услуги, а 2−4 тыс. грн — на одежду, бытовые покупки и другие повседневные нужды.

Таким образом, даже без крупных покупок или отдыха для более или менее комфортной жизни одному человеку в столице необходимо по меньшей мере 30−40 тыс. грн в месяц, а семье значительно больше.

Именно такую ​​ситуацию описывает Елена, которая после начала войны в 2014 году переехала из Донецка в Киев. Вместе с мужем, который сейчас служит в Вооруженных силах Украины, они арендуют двухкомнатную квартиру на Троещине за 18 тыс. грн в месяц. Заработная плата женщины составляет около 40 тыс. грн., поэтому почти половина ее дохода идет только на оплату жилья.

Кроме аренды семья ежемесячно тратит 2−4 тыс. грн на коммунальные услуги, около 10−12 тыс. грн — на продукты, еще несколько тысяч гривен — на транспорт, бытовые нужды и лекарства.

«Зарплата мужа почти полностью идет на военные расходы — экипировку, ремонт автомобиля, горючее и необходимое снаряжение. Поэтому фактически ежедневные расходы мы покрываем в основном из моей зарплаты. Планировать бюджет стало гораздо сложнее, но все равно пытаемся хотя бы немного откладывать на непредвиденные ситуации», — рассказывает Елена.

Впрочем, отвечая на вопрос о комфортной жизни, женщина говорит не о деньгах: «На самом деле для комфортной жизни мне сейчас не нужны большие доходы или более дорогие вещи. Больше всего хочу, чтобы муж вернулся домой живым и был рядом. Все остальное мы сможем заработать и купить».

Киев остается самым дорогим городом Украины в первую очередь из-за высокой стоимости жилья. Однако история Елены показывает, что даже относительно высокий доход не всегда гарантирует финансовый комфорт. Для многих украинских семей война создала еще одну, невидимую в статистике статью расходов — поддержку военнослужащих, существенно влияющую на семейный бюджет.

Харьков: комфортные цены, но некомфортная реальность

В отличие от Киева Харьков сегодня остается одним из самых доступных крупных городов Украины по стоимости жизни. Несмотря на постепенное восстановление рынка недвижимости, аренда жилья здесь до сих пор почти вдвое дешевле, чем в столице или Львове.

По данным рынка, однокомнатную квартиру можно снять за 7−9 тыс. грн в месяц, а иногда еще дешевле.

Невысокими остаются и цены на продукты, одежду и многие повседневные товаров. Дополнительным преимуществом для жителей города является бесплатный проезд в общественном транспорте, который позволяет экономить на ежедневных поездках.

Литературный редактор, которая вместе с мужем переехала в Харьков из-за его военной службы, рассказывает, что продолжает работать дистанционно в столичных медиа. По ее словам, разница в стоимости жизни почувствовалась почти сразу: «Здесь дешевле практически все — аренда жилья, продукты, одежда, многие услуги. Я работаю дистанционно, поэтому почти не пользуюсь транспортом, а когда нужно куда-то уехать — общественный транспорт для всех бесплатный. Благодаря этому ежемесячные расходы значительно ниже, чем были бы в Киеве».

По подсчетам после общения с собеседницей, можно заключить, что для человека, арендующего квартиру, месячный бюджет составляет примерно 20−28 тыс. грн.

В Харькове ситуация с ценами на аренду жилья более приемлема, чем в столице

Около 7−9 тыс. грн уходит на аренду жилья, еще 2,5−5 тыс. грн — на коммунальные услуги, 7−10 тыс. грн — на продукты питания. На лекарства и медицину обычно тратят 1−2,5 тыс. грн., еще 2−3 тыс. грн. — на одежду и повседневные покупки. Отдельным преимуществом Харькова остается бесплатный проезд в общественном транспорте.

Впрочем, финансовая доступность города не означает полный комфорт. Харьков демонстрирует парадокс современной Украины: более низкие цены сами по себе не гарантируют комфортную жизнь.

Стоимость базовых потребностей здесь одна из самых низких среди крупных городов страны, однако именно ситуация с безопасностью остается главным фактором, определяющим ощущение благосостояния местных жителей.

Поэтому финансовый комфорт сегодня все чаще измеряется не только цифрами в семейном бюджете, но и возможностью жить без постоянной угрозы.

Львов: безопаснее, но дороже

Если Харьков сегодня привлекает относительно невысокими ценами, то Львов за последние годы стал одним из самых дорогих городов Украины. После начала полномасштабной войны именно сюда переехали десятки тысяч украинцев, а спрос на жилье превысил предложение. Как следствие, стоимость аренды выросла почти до киевского уровня и уже несколько лет остается стабильно высокой.

По данным рынка недвижимости, в 2026 году аренда однокомнатной квартиры во Львове стоит в среднем 17−20 тыс. грн, а двухкомнатной — 22−28 тыс. грн в зависимости от района и состояния жилья. Для большинства семей именно аренда является самой большой статьей ежемесячных расходов.

Однако для семей с детьми этим бюджет не ограничивается. К обязательным расходам добавляются кружки, спортивные секции, репетиторы, школьные принадлежности и досуг детей. В результате даже при стабильном доходе откладывать средства становится все сложнее.

Типичный бюджет семьи во Львове:

аренда жилья — 17−20 тыс. грн;

коммунальные услуги — 3−6 тыс. грн;

продукты - 10−15 тыс. грн;

транспорт - 1−2 тыс. грн;

медицина - 1−3 тыс. грн;

образование, кружки и спорт детей — от 5 тыс. грн;

прочие расходы — 2−5 тыс. грн.

Именно такую ​​ситуацию описывает семья, которая после потери жилья в Мариуполе переехала во Львов. До полномасштабного вторжения у них был собственный цветочный бизнес, однако после эвакуации были вынуждены начинать жизнь практически с нуля.

Сегодня большую часть семейного бюджета занимает не только аренда жилья, но и расходы на двоих детей. Оба профессионально занимаются спортивными танцами. Кроме того, посещают репетиторов, поэтому ежемесячные расходы на образование и развитие — одни из самых больших.

«Мы не экономим на детях, потому что понимаем, что это инвестиция в их будущее. Танцы, поездки на соревнования, репетиторы — все это стоит дорого. Если добавить аренду квартиры, коммунальные услуги и продукты, то в конце месяца почти ничего не остается», — рассказывают собеседники.

По их словам, главное отличие между Мариуполем и Львовом — даже не цены, а необходимость строить жизнь заново: «В Мариуполе у ​​нас было собственное жилье и бизнес. Сейчас большая часть доходов идет на то, за что раньше не нужно было платить. Поэтому постоянно приходится выбирать между желаемыми и необходимыми расходами».

Львов остается одним из самых дорогих городов Украины в первую очередь из-за высокой стоимости жилья. В то же время для семей с детьми главным вызовом становится уже не аренда, а сочетание нескольких крупных статей расходов — образования, спорта, развития и повседневных потребностей. Поэтому даже относительно высокие доходы не всегда обеспечивают ощущение финансовой стабильности.

Несмотря на существенную разницу в стоимости жизни между Киевом, Харьковом и Львовом, структура расходов практически везде одинакова. Наибольшую часть семейного бюджета занимают жилье, питание и коммунальные услуги. Для семей с детьми добавляются расходы на образование, кружки и спортивные секции, которые часто становятся второй или даже первой по величине статьей расходов.

В то же время, украинцы все реже связывают финансовый комфорт только с уровнем зарплаты. Для многих он означает возможность не волноваться из-за базовых нужд, иметь финансовую подушку, планировать отпуск или крупные покупки без кредитов, а также помогать близким.

Статья расходов Киев Харьков Львов Аренда жилья (1-комнатная квартира) 15–17 тыс. грн 7–9 тыс. грн 17–20 тыс. грн Коммуналка 2–4 тыс. грн 2,5–5 тыс. грн 3–6 тыс. грн Продукты 9–12 тыс. грн 7–10 тыс. грн 10–15 тыс. грн Транспорт 1,3–2,6 тыс. грн 0 1–2 тыс. грн Лекарства 1–3 тыс. грн 1–2,5 тыс. грн 1–3 тыс. грн Одежда и повседневные расходы 2–5 тыс. грн 2–3 тыс. грн 2–4 тыс. грн Образование и досуг детей (при наличии) от 3-5 тыс. грн от 2 тыс. грн от 5 тыс. грн Ориентировочный общий бюджет на человека 30–40 тыс. грн 20–28 тыс. грн 35–45 тыс. грн Что больше всего влияет на комфорт Высокая стоимость жизни и война Ситуация с безопасностью Дорогое жилье и расходы на детей

В то же время, опыт украинцев, выехавших в страны Европейского Союза, показывает еще одну важную закономерность. Там абсолютные расходы на жизнь часто выше, чем в Украине, однако благодаря значительно большим доходам и более стабильному рынку труда люди имеют больше возможностей для сбережений и долгосрочного финансового планирования.

Именно поэтому мы сравнили, сколько стоит комфортная жизнь для украинцев, которые сегодня живут в странах Европы.

Польша

Польша остается страной, где проживает больше всего украинцев после начала полномасштабной войны. Одним из главных центров украинской общины является Краков. Спрос на жилье здесь остается высоким, поэтому именно аренда — самая большая статья расходов большинства семей.

Сегодня однокомнатная квартира на окраине Кракова стоит 350−500 евро в месяц, а ближе к центру — 600−800 евро. Коммунальные услуги составляют еще 150−250 евро, продукты — 300−350 евро на одного человека.

Таким образом, для комфортной жизни одному человеку необходимо около 1 тыс.-1 500 евро в месяц, а семье — от 2 тыс. евро.

Украинка Влада живет в Кракове уже несколько лет. За это время она открыла собственный бизнес и приобрела квартиру, поэтому расходы на аренду больше не являются частью ее семейного бюджета.

Однако, по ее словам, это не означает, что жизнь стала дешевой: «Больше всего ощущаются налоги. Когда начинаешь работать на себя, понимаешь, что значительная часть дохода сразу идет государству. Сначала это было необычно, но в то же время видишь, куда эти средства направляются — дороги, транспорт, медицина, административные услуги».

Влада отмечает, что сегодня для комфортной жизни одному человеку в Кракове необходимо примерно 1 050−1 500 евро в месяц (около 4 500−6 500 злотых). Этой суммы хватает на жилье, продукты, транспорт, посещение кафе или спортзала, а также небольшие накопления: «В Польше жизнь точно не дешевая, но она более предсказуемая. Если имеешь работу, то можешь планировать бюджет на несколько месяцев вперед и не бояться непредвиденных расходов».

В Польше для комфортной жизни нужно около 5 тысяч злотых в месяц

Краков демонстрирует одно из главных отличий между Польшей и Украиной: даже несмотря на более высокие цены люди чаще говорят не об экономии, а о возможности планировать собственные финансы.

Австрия

Австрия традиционно входит в число одной из самых дорогих стран Европы, однако стоимость жизни существенно зависит от региона. Если в Вене аренда квартиры часто превышает 900 евро, то в Клагенфурте или Граце найти жилье можно гораздо дешевле.

Именно неподалеку от Клагенфурта уже несколько лет живет украинская семья с ребенком школьного возраста.

За аренду двухкомнатного жилья они платят 600 евро в месяц, еще около 500 евро составляют коммунальные платежи. На продукты семья тратит 100−200 евро в неделю, то есть 400−800 евро в месяц.

По словам собеседников, больше всего удивляет то, что многие продукты в Австрии стоят не дороже, чем в Украине: «Овощи, ягоды, молочная продукция, сыры или колбасные изделия стоят примерно столько же, как в Украине, а иногда даже дешевле. Самая большая разница — это мясо, которое в Австрии заметно дороже».

Ребенок учится в местной государственной школе, и само образование бесплатное. Оба родителя официально работают, поэтому, по их словам, сегодня чувствуют себя финансово уверенно: «Если имеешь работу, то в Австрии чувствуешь себя достаточно стабильно. Работодатели ответственно относятся к работникам, зарплата выплачивается вовремя, а большинство социальных гарантий работает. Конечно, хотелось бы больше зарабатывать или иметь все жилье, но сейчас».

Лучшим показателем финансового комфорта собеседники называют возможность планировать будущее. «Для нас комфорт — это даже не уровень зарплаты. Это то, что мы уже зимой можем спокойно планировать летний отпуск и знаем, что ничто неожиданное не разрушит эти планы».

Германия

После Польши именно Германия приняла самое большое количество украинцев, выехавших из-за полномасштабной войны. Несмотря на репутацию дорогой страны, многие украинцы после трудоустройства отмечают, что основным преимуществом здесь являются не низкие цены, а возможность прогнозировать свои доходы и расходы.

Наибольшей статьей расходов, как и в большинстве стран Европы, остается жилье. В больших городах — Берлине, Мюнхене или Гамбурге — аренда однокомнатной квартиры составляет в среднем 800−1300 евро, тогда как в меньших городах или пригородах жилье можно найти за 600−900 евро. Коммунальные услуги обходятся еще в 180−300 евро, продукты примерно в 250−350 евро на одного человека.

Типичный бюджет одного человека, работающего в Германии, сегодня составляет около 1 400−2 тыс. евро в месяц без учета досуга и путешествий.

Средний бюджет в Германии в месяц состовляет около 1500 евро

Украинка Наталья, проживающая неподалеку от Берлина уже третий год, рассказывает, что после переезда больше всего ее удивили не цены, а уровень организации жизни: «Да, жилье дорогое. Но когда получаешь стабильную зарплату, понимаешь, что после оплаты квартиры еще остаются деньги на отдых, покупки или сбережения не было».

По ее словам, еще одним преимуществом является возможность планировать крупные покупки или отпуск. Именно возможность накапливать деньги, а не только покрывать базовые потребности, собеседница называет главным признаком финансового комфорта.

Италия

Италия — одна из тех стран, где стоимость жизни очень зависит от города. Если в Милане или Риме аренда квартиры часто превышает 900−1 тыс. евро, то в меньших городах она может быть почти вдвое дешевле.

Показательным примером является Тарвизио — небольшой горный городок у границы с Австрией и Словенией. Несмотря на свои размеры, он остается популярным туристическим центром, оказывающим непосредственное влияние на цены.

По словам ныне там проживающих украинцев, продукты в супермаркетах стоят примерно так же, как в среднем по Италии, однако цены в кафе и ресторанах ощутимо выше.

К примеру, обычная пицца здесь стоит около 10 евро. Для небольшого городка это достаточно дорого, но туристов много в течение всего года, поэтому местный бизнес ориентируется именно на них.

В общем, для комфортной жизни в региональных городах Италии одному человеку необходимо примерно 900−1 300 евро в месяц. Основными статьями расходов остаются аренда жилья (450−700 евро), коммунальные услуги (80−150 евро) и продукты (250−350 евро).

Опыт украинцев в Италии подтверждает общеевропейскую тенденцию: комфорт определяется не столько абсолютной стоимостью жизни, сколько тем, сколько средств остается после оплаты основных потребностей.

Статья расходов Польша Австрия Германия Италия Аренда жилья (евро) 450–800 600 (2-комнатная квартира) 600–900 450–700 Коммуналка (евро) 180–250 около 500 180–300 80–150 Продукты (евро) 200–300 400–800 250–350 250–350 Транспорт (евро) 35–50 50–60 49–70 30–50 Лекарства Преимущественно покрывает страховка Покрывает страховка Покрывает страховка Преимущественно покрывает страховка Одежда и повседневные расходы (евро) 50–100 100–200 150–300 80–150 Образование и досуг детей (при наличии) Государственные школы бесплатные Государственные школы бесплатные Государственные школы бесплатные Государственные школы бесплатные Ориентировочный общий бюджет на человека (евро) 1 200–1 700 1 700–2 300 1 400–2 тыс. 1 тыс.–1 500

Вывод

Истории украинцев, в настоящее время проживающих за границей, свидетельствуют, что жизнь в Европе действительно дороже, если сравнивать только цены. Несмотря на существенную разницу в ценах, структура расходов почти везде одинакова: наибольшую часть бюджета занимают жилье, продовольствие и коммунальные услуги. Именно эти три статьи расходов формируют основу семейного бюджета, независимо от страны проживания.

В то же время, разница заключается в соотношении доходов и расходов. В Украине после оплаты жилья, коммунальных услуг, продуктов, транспорта и лекарств у многих семей почти не остается средств на сбережения, отдых или непредвиденные расходы. Особенно это чувствуют жители крупных городов, где аренда жилья может поглощать половину, а иногда и большую часть дохода.

В странах Европейского Союза из-за значительно более высокого уровня заработных плат после покрытия базовых потребностей у большинства работающих остается больше свободных средств. Они могут позволить себе накопления, планирование отпусков, обучение детей или крупные покупки без необходимости брать кредиты или экономить на повседневных потребностях.

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