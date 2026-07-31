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Почти каждое второе дело о банкротстве в Украине касается ФЛП

Личные финансы
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Почти каждое второе дело о банкротстве в Украине касается ФЛП
Почти каждое второе дело о банкротстве в Украине касается ФЛП
По состоянию на июль 2026 года, в хозяйственных судах находится 6107 дел о банкротстве, из них 3363 (55%) — в отношении юридических лиц и 2744 (45%) — в отношении физических лиц и физических лиц-предпринимателей.
Об этом пишет Минюст.
За первое полугодие 2026 года хозяйственные суды открыли 1 250 новых производств о банкротстве, в то же время было закрыто — 767 дел.
Большинство должников находятся на стадии ликвидации — 76%. Еще 19% проходят процедуру распоряжения имуществом, а 5% - процедуру санации.
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В то же время в Украине продолжает развиваться механизм превентивной реструктуризации. В настоящее время 9 предприятий находятся в этой процедуре, еще для 6 утверждены соответствующие планы.
Введение процедуры превентивной реструктуризации является частью адаптации украинского законодательства к стандартам Европейского Союза и выполнения международных обязательств в рамках евроинтеграции, в частности, имплементации положений Директивы ЕС 2019/1023. Особенность этой процедуры в том, что конфликт между должником и кредиторами разрешается гражданско-правовыми внесудебными средствами, что позволяет предприятию избежать банкротства.
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Раньше мы писали, как дистанционно получить справку о банкротстве: алгоритм действий. Справку о нахождении предпринимателя или компании по процедуре банкротства можно получить дистанционно. Услуга бесплатная, а электронная справка формируется автоматически по запросу пользователя.
Каждая справка обязательно содержит QR-код. Это ее главный атрибут, содержащий прямую ссылку на оригинал документа.
Данные справки актуальны именно на дату ее формирования. Документ можно сохранить в формате PDF или распечатать.
По материалам:
Finance.ua
ФЛП
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