Стоимость картофеля зимой может возрасти на 40% - эксперт Сегодня 07:27 — Личные финансы

В Украине осенью картофеля может быть достаточно, однако уже зимой и весной 2027 года рынок может столкнуться с дефицитом качественной товарной продукции, а в декабре-феврале стоимость картофеля может вырасти на 25−40%.

Такой прогноз сделала директор по развитию Украинской плодоовощной ассоциации ( УПОА ) Екатерина Зверева, передает Укринформ.

По состоянию на вторую половину августа аналитики в ассоциации умеренно относятся к утверждению, что Украина уже потеряла 30% урожая картофеля. Массовая уборка средних и поздних сортов еще не завершена, поэтому окончательно оценить урожай пока невозможно.

«Урожай 2026 года, вероятнее всего, будет слабее очень удачного для многих производителей 2025 года, но говорить сегодня об общенациональном падении на треть преждевременно», — заявила Зверева.

По аналитическим наблюдениям, в сентябре — первой половине октября, когда одновременно собираются большие объемы, предложение традиционно будет максимальным. Поэтому при отсутствии погодных рисков во время сбора урожая в этот период настоящего дефицита не будет. Напротив, рынок может находиться под давлением предложения, отметила эксперт.

Однако, отметила Зверева, в конце осени и зимой ситуация изменится. С рынка постепенно уйдет продукция хозяйств без хранилищ, начнут проявляться потери при хранении, а покупатели будут платить уже не просто за килограмм картофеля, а за стабильное качество, калибр, сорт, упаковку и возможность регулярной поставки.

Поэтому ценовой разрыв между картофелем «с поля» и качественным картофелем из профессионального хранилища в этом сезоне может увеличиться. Это означает постепенное расслоение рынка по качеству и способности продукции сохраняться, пояснила эксперт.

По ее словам, наиболее показательными для нынешнего сезона будут не сентябрьские цены, а ситуация в декабре-феврале и особенно остатки качественной продукции в марте-апреле. Стоимость картофеля зимой может возрасти ориентировочно от 25 до 40%, добавила эксперт.

«В сезоне 2026/27 не ожидается физического дефицита картофеля осенью. Но риск роста импорта в конце зимы и весной существует, если подтвердится более низкая урожайность, что не менее важно, если доля продукции, пригодной к длительному хранению, окажется ниже марта. года. Многое будет зависеть от того, сколько качественного товарного картофеля Украина сможет сохранить до марта-мая 2027 года. Именно эта цифра будет в значительной степени определять и зимне-весенние цены, и потребность в импорте», — подытожила эксперт.

Новое исследование KSE Агроцентра и Украинской ассоциации производителей картофеля показало, что около 12,4 млн украинцев выращивают картофель для собственного потребления. Одновременно среднее потребление свежего картофеля оценено примерно в 68 кг на человека в год, и это почти вдвое ниже цифр 120−140 кг, которые многие годы использовались при оценке рынка.

Как сообщалось, на украинском рынке уже вторую неделю подряд продолжает дешеветь картофель. Основная причина такой тенденции — массовые уборочные работы в основных регионах производства и увеличение поставок. По состоянию на сегодняшний день картофель из украинских хозяйств предлагают к продаже по 6−12 грн/кг ($0,13−0,29/кг), что в среднем на 14% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

Укрінформ По материалам:

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