Пенсионный фонд утвердил новые показатели зарплаты для исчисления пенсий

Показатель, используемый Пенсионным фондом при расчете пенсий, за первое полугодие 2026 года заметно вырос. В июне средняя зарплата, учитываемая для исчисления пенсий, превысила 28 тыс. грн — это почти на треть больше, чем в начале года.
За шесть месяцев показатель увеличился на 6293,63 грн, или 28,8%.
Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда Украины.
Как менялась зарплата в течение года
Расчетная средняя зарплата росла ежемесячно. В январе она составила 21 876,06 грн., а уже в июне достигла 28 169,69 грн.
Динамика была следующая:
январь — 21 876,06 грн;
февраль — 22 455,11 грн;
март — 23 218,24 грн;
апрель — 25 001,55 грн;
май — 25 636,03 грн;
июнь — 28 169,69 грн.
В то же время, эта сумма не является средней зарплатой всех работников в Украине. Речь идет именно о показателе, используемом Пенсионным фондом при исчислении пенсий.
Напомним, в марте ПФУ провел автоматическую индексацию пенсий для 9,5 млн. граждан. После пересчета средний размер пенсии в Украине составил 7137,26 грн, а средняя сумма повышения — 648,93 грн.
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