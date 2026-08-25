Пенсионный фонд утвердил новые показатели зарплаты для исчисления пенсий Сегодня 19:22 — Личные финансы

Пенсионер

Показатель, используемый Пенсионным фондом при расчете пенсий, за первое полугодие 2026 года заметно вырос. В июне средняя зарплата, учитываемая для исчисления пенсий, превысила 28 тыс. грн — это почти на треть больше, чем в начале года.

За шесть месяцев показатель увеличился на 6293,63 грн, или 28,8%.

Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда Украины.

Как менялась зарплата в течение года

Расчетная средняя зарплата росла ежемесячно. В январе она составила 21 876,06 грн., а уже в июне достигла 28 169,69 грн.

Динамика была следующая:

январь — 21 876,06 грн;

февраль — 22 455,11 грн;

март — 23 218,24 грн;

апрель — 25 001,55 грн;

май — 25 636,03 грн;

июнь — 28 169,69 грн.

В то же время, эта сумма не является средней зарплатой всех работников в Украине. Речь идет именно о показателе, используемом Пенсионным фондом при исчислении пенсий.

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Напомним, в марте ПФУ провел автоматическую индексацию пенсий для 9,5 млн. граждан. После пересчета средний размер пенсии в Украине составил 7137,26 грн, а средняя сумма повышения — 648,93 грн.

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