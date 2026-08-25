Потеряли работу? Реестр ущерба предоставит пособие (как получить)

Ранее мы писали, что Международный Реестр ущерба расширил перечень категорий заявлений, которые могут подавать украинские компании. Теперь бизнес имеет возможность официально зафиксировать повреждение имущества, уничтожение инфраструктуры и потерю активов, вызванных полномасштабной агрессией рф.
Finance.ua сообщал, что в приложении «Дія» появилась возможность повторно подать заявление на компенсацию по программе єВідновлення, если жилье снова пострадало от обстрела или атаки. Это можно сделать даже тогда, когда ремонт по предыдущему заявлению уже идет.