0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Потеряли работу? Реестр ущерба предоставит пособие (как получить)

Личные финансы
26
Потеряли работу? Реестр ущерба предоставит пособие (как получить)
Потеряли работу? Реестр ущерба предоставит пособие (как получить)
25 августа международный Реестр ущерба, причиненного агрессией рф против Украины, открыл для подачи заявлений новую категорию — A3.4 «Потеря оплачиваемой работы».
Об этом пишет Минюст.

Как подать заявление

Подать заявление в этой категории могут физические лица, работавшие по найму или самозанятые и лишенные источники дохода из-за потери работы вследствие вооруженной агрессии рф против Украины.

Какие возможности

Новая категория предусматривает возможность фиксации требований по компенсации заработка, который человек не смог получить из-за потери работы, вызванной войной.
Читайте также
В то же время для физических лиц-предпринимателей, лишенных прибыли в результате российской агрессии, уже доступна отдельная категория A3.5 «Потеря частного предпринимательства».

Где подать

Все заявления в международный Реестр ущерба подаются через веб-портал Дія.
В Реестре открыто 30 категорий заявлений для физических и юридических лиц, а также органов государственной власти и местного самоуправления.
Подробнее о международном Реестре ущерба на веб-сайтах Министерства юстиции Украины и Реестра.
Читайте также
Ранее мы писали, что Международный Реестр ущерба расширил перечень категорий заявлений, которые могут подавать украинские компании. Теперь бизнес имеет возможность официально зафиксировать повреждение имущества, уничтожение инфраструктуры и потерю активов, вызванных полномасштабной агрессией рф.
Finance.ua сообщал, что в приложении «Дія» появилась возможность повторно подать заявление на компенсацию по программе єВідновлення, если жилье снова пострадало от обстрела или атаки. Это можно сделать даже тогда, когда ремонт по предыдущему заявлению уже идет.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Социальная помощь
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems