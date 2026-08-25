Потеряли работу? Реестр ущерба предоставит пособие (как получить) Сегодня 17:04 — Личные финансы

Потеряли работу? Реестр ущерба предоставит пособие (как получить)

25 августа международный Реестр ущерба, причиненного агрессией рф против Украины, открыл для подачи заявлений новую категорию — A3.4 «Потеря оплачиваемой работы».

Об этом пишет Минюст.

Как подать заявление

Подать заявление в этой категории могут физические лица, работавшие по найму или самозанятые и лишенные источники дохода из-за потери работы вследствие вооруженной агрессии рф против Украины.

Какие возможности

Новая категория предусматривает возможность фиксации требований по компенсации заработка, который человек не смог получить из-за потери работы, вызванной войной.

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В то же время для физических лиц-предпринимателей, лишенных прибыли в результате российской агрессии, уже доступна отдельная категория A3.5 «Потеря частного предпринимательства».

Где подать

Все заявления в международный Реестр ущерба подаются через веб-портал Дія

В Реестре открыто 30 категорий заявлений для физических и юридических лиц, а также органов государственной власти и местного самоуправления.

Реестра. Подробнее о международном Реестре ущерба на веб-сайтах Министерства юстиции Украины

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Ранее мы писали , что Международный Реестр ущерба расширил перечень категорий заявлений, которые могут подавать украинские компании. Теперь бизнес имеет возможность официально зафиксировать повреждение имущества, уничтожение инфраструктуры и потерю активов, вызванных полномасштабной агрессией рф.

Finance.ua сообщал , что в приложении «Дія» появилась возможность повторно подать заявление на компенсацию по программе єВідновлення, если жилье снова пострадало от обстрела или атаки. Это можно сделать даже тогда, когда ремонт по предыдущему заявлению уже идет.

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