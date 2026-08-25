Пломба, проверка и штраф: как защитить себя во время проверки счетчика Сегодня 11:02 — Личные финансы

Счетчики в квартире

Изменение цвета пломбы, поврежденный провод или пропущенная поверка счетчика могут стать причиной значительных начислений за коммунальные услуги. В Ассоциации налогоплательщиков Украины рассказали, на что следует обращать внимание во время проверок и как действовать, если контролеры обнаружили нарушения.

За что потребителям могут начислить большие суммы

Эксперты приводят несколько ситуаций, показывающих, что само по себе обнаруженное контролерами нарушение еще не всегда означает, что потребитель должен платить начисленную сумму.

Изменение цвета антимагнитной пломбы не стало доказательством вмешательства. В одном из случаев водоканал насчитал потребителю 43 тыс. грн из-за того, что антимагнитная пломба-наклейка изменила цвет. Потребитель отрицал использование магнита и объяснял изменение цвета влажностью или старением наклейки. В итоге суд отменил начисление — самого изменения цвета пломбы недостаточно, чтобы доказать использование магнита или вмешательство в работу счетчика. Для этого должны быть надлежащие доказательства, в частности соответствующая экспертиза.

Еще один кейс, когда пенсионерке насчитали 65 тыс. грн из-за того, что счетчик более пяти лет не проходил поверку. В то же время согласно Закону Украины «О метрологии и метрологической деятельности» и Кодексу газораспределительных систем организация периодической поверки счетчиков — это прямая обязанность поставщика услуг (газораспределительной компании), а не потребителя. Они сами должны в письменном виде предупредить пользователя за месяц до планируемой даты. Если они этого не сделали — любые штрафы или начисления «по нормам» незаконны. Суд полностью принял сторону женщины.

Следовательно, если нет повреждения счетчика или несанкционированного вмешательства в его работу, а срок поверки пропущен не по вине потребителя, только неисправность счетчика или пропущенный срок поверки не является автоматическим основанием для пересчета потребленного газа по граничным нормам. Такой подход вытекает из позиции Верховного Суда по делу № 914/993/21.

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Как вести себя во время проверки счетчика

Чтобы защитить свои права потребителям советуют:

проверить документы контролеров — в частности, служебное удостоверение и направление на проверку по конкретному адресу;

— в частности, служебное удостоверение и направление на проверку по конкретному адресу; фиксировать проверку на видео с помощью телефона — вы имеете полное законное право фиксировать действия контролеров в своей квартире на видео. Предупредите их об этом. Когда работает камера, у них исчезает любое желание что-то «подкрутить» или дорисовать;

— вы имеете полное законное право фиксировать действия контролеров в своей квартире на видео. Предупредите их об этом. Когда работает камера, у них исчезает любое желание что-то «подкрутить» или дорисовать; внимательно читать акт перед подписанием — не стоит подписывать документы, не прочитав их содержание, или соглашаться на подпись пустых бланков. Если потребитель не согласен с выводами контролеров, это следует прямо указать в акте. В частности, можно указать, что он не согласен с выводами, не вмешивался в работу счетчика, а пломбы остаются визуально целыми. Также можно указать требование провести независимую экспертизу;

— не стоит подписывать документы, не прочитав их содержание, или соглашаться на подпись пустых бланков. Если потребитель не согласен с выводами контролеров, это следует прямо указать в акте. В частности, можно указать, что он не согласен с выводами, не вмешивался в работу счетчика, а пломбы остаются визуально целыми. Также можно указать требование провести независимую экспертизу; самостоятельно уведомлять поставщика, если заметили повреждение пломбы или неисправность счетчика, не дожидаясь проверки.

В Ассоциации отмечают, что если потребитель вовремя уведомил компанию о повреждениях, ему должны заменить или опломбировать прибор.

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