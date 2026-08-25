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Добровольные пенсионные фонды — Гетманцев объяснил, о чем идет речь (инфографика)

Казна и Политика
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Добровольные пенсионные фонды — Гетманцев объяснил, о чем идет речь (инфографика)
Добровольные пенсионные фонды — Гетманцев объяснил, о чем идет речь (инфографика)
По состоянию на конец І квартала 2026 года активы негосударственных пенсионных фондов составили около 7,6 млрд грн, а количество их участников — 889,2 тыс. человек, из которых получили/получают пенсионные выплаты 92,5 тыс. человек.
Но значительная часть зарегистрированных фондов фактически не ведет деятельность.
Об этом он сообщил Председатель парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, подавший на регистрацию законопроект «О добровольных пенсионных фондах».

Цель

Его цель — сформировать более надежную систему добровольных пенсионных накоплений, в которой защита интересов человека, прозрачность и управление средствами будут ключевыми принципами.
<i>Создано с помощью ИИ</i>
Создано с помощью ИИ
«Сегодня система негосударственного пенсионного обеспечения фактически не использует свой потенциал. По состоянию на конец І квартала 2026 года активы негосударственных пенсионных фондов составляли около 7,6 млрд грн, а количество их участников — 889,2 тыс. человек, из которых получили/получают пенсионные выплаты 92,5 тыс. человек. При этом значительная часть зарегистрированных фондов фактически не ведет деятельность», — пишет он.
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Проект предусматривает:

  • усиление защиты прав участников пенсионных фондов;
  • установление более четкой ответственности пенсионных компаний за управление средствами;
  • внедрение современных стандартов корпоративного управления, контроля и управления рисками;
  • инвестирование пенсионных активов с ориентацией прежде всего на долгосрочные интересы участников;
  • обеспечение участникам более прозрачной и актуальной информации об их накоплении;
  • усиление государственного надзора за деятельностью пенсионных учреждений. То есть речь идет не только о пенсии в будущем.
«Речь идет о создании механизма, при котором человек будет иметь больше возможностей самостоятельно формировать свой финансовый ресурс на пенсионный период», — говорит он.
В то же время, развитие добровольного пенсионного обеспечения имеет значение и для государства: накопленные средства могут стать долгосрочным внутренним инвестиционным ресурсом для украинской экономики.
Законопроект разработан совместно с НКЦБФР и представителями проекта FINMAR.
Ранее говорилось, в 2027 году правительство планирует перейти на новую модель пенсионной системы. Об этом говорится в Программе деятельности Кабинета министров, сообщила нардеп Ольга Василевская-Смаглюк.
Вместо нынешней «фрагментированной пенсионной системы» планируют ввести модель с четырьмя составляющими:
  • базовой защитой по возрасту,
  • страховой пенсией,
  • профессиональными пенсионными механизмами,
  • добровольными пенсионными накоплениями.
Также ранее мы писали, на какие льготы и выплаты следует рассчитывать на пенсии.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Пенсия
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