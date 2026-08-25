Добровольные пенсионные фонды — Гетманцев объяснил, о чем идет речь (инфографика) Сегодня 13:04 — Казна и Политика

Добровольные пенсионные фонды — Гетманцев объяснил, о чем идет речь (инфографика)

По состоянию на конец І квартала 2026 года активы негосударственных пенсионных фондов составили около 7,6 млрд грн, а количество их участников — 889,2 тыс. человек, из которых получили/получают пенсионные выплаты 92,5 тыс. человек.

Но значительная часть зарегистрированных фондов фактически не ведет деятельность.

Об этом он сообщил Председатель парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, подавший на регистрацию законопроект «О добровольных пенсионных фондах».

Цель

Его цель — сформировать более надежную систему добровольных пенсионных накоплений, в которой защита интересов человека, прозрачность и управление средствами будут ключевыми принципами.

Создано с помощью ИИ

«Сегодня система негосударственного пенсионного обеспечения фактически не использует свой потенциал. По состоянию на конец І квартала 2026 года активы негосударственных пенсионных фондов составляли около 7,6 млрд грн, а количество их участников — 889,2 тыс. человек, из которых получили/получают пенсионные выплаты 92,5 тыс. человек. При этом значительная часть зарегистрированных фондов фактически не ведет деятельность», — пишет он.

Читайте также Новые пенсии для украинцев: что хотят изменить уже с 2027 года

Проект предусматривает:

усиление защиты прав участников пенсионных фондов;

установление более четкой ответственности пенсионных компаний за управление средствами;

внедрение современных стандартов корпоративного управления, контроля и управления рисками;

инвестирование пенсионных активов с ориентацией прежде всего на долгосрочные интересы участников;

обеспечение участникам более прозрачной и актуальной информации об их накоплении;

усиление государственного надзора за деятельностью пенсионных учреждений. То есть речь идет не только о пенсии в будущем.

«Речь идет о создании механизма, при котором человек будет иметь больше возможностей самостоятельно формировать свой финансовый ресурс на пенсионный период», — говорит он.

В то же время, развитие добровольного пенсионного обеспечения имеет значение и для государства: накопленные средства могут стать долгосрочным внутренним инвестиционным ресурсом для украинской экономики.

Законопроект разработан совместно с НКЦБФР и представителями проекта FINMAR.

Ранее говорилось , в 2027 году правительство планирует перейти на новую модель пенсионной системы. Об этом говорится в Программе деятельности Кабинета министров, сообщила нардеп Ольга Василевская-Смаглюк.

Вместо нынешней «фрагментированной пенсионной системы» планируют ввести модель с четырьмя составляющими:

базовой защитой по возрасту,

страховой пенсией,

профессиональными пенсионными механизмами,

добровольными пенсионными накоплениями.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.