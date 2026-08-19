Новые пенсии для украинцев: что хотят изменить уже с 2027 года Сегодня 10:02 — Личные финансы

Пенсионерка с выплатами

В 2027 году правительство намерено перейти на новую модель пенсионной системы.

Об этом говорится в Программе деятельности Кабинета министров, сообщила нардеп Ольга Василевская-Смаглюк.

Вместо нынешней «фрагментированной пенсионной системы» планируют ввести модель с четырьмя составляющими:

базовой защитой по возрасту,

страховой пенсией,

профессиональными пенсионными механизмами,

добровольными пенсионными накоплениями.

Как это будет работать

Базовая выплата должна обеспечивать защиту человека по достижении определенного возраста. Страховая пенсия будет зависеть от уплаченных человеком взносов. Особо должны действовать профессиональные пенсионные программы и система добровольных накоплений.

Читайте также Количество пенсионеров в Украине упало до исторического минимума

Для накопительной части планируется использовать механизм автоматического привлечения — автозапись. Это означает, что работник по умолчанию будет включаться в систему без необходимости подавать отдельное заявление, а часть зарплаты будет автоматически направляться на пенсионные накопления. В то же время, человек сможет отказаться от участия, подав соответствующее заявление.

Такой подход уже применяется в Великобритании и Польше. За счет автоматического привлечения он позволяет охватить накопительной системой больше людей, чем модель, при которой работник должен самостоятельно инициировать участие.

Правительство намерено обеспечить переход на новую модель пенсионной системы в 2027 году.

поможет людям пенсионного возраста получать максимум помощи от государства: от возрастных надбавок до бесплатных лекарств и субсидий. Ранее мы сообщали, что вопрос «как выжить на пенсию» остается одним из самых чувствительных. Вместе с тем, в Украине действует ряд доплат, надбавок и компенсаций, которые могут существенно облегчить финансовое бремя. Государство автоматически начисляет только часть из них, за другими же следует обращаться самостоятельно. Finance.ua создал путеводитель , которыйот возрастных надбавок до бесплатных лекарств и субсидий.

Также Finance.ua писал , что выход на пенсию в Европе постепенно откладывается. К концу 2060-х годов средний пенсионный возраст в странах ЕС может возрасти почти до 67 лет, а в отдельных государствах люди будут работать до 70−74 лет. Причина — старение населения и уменьшение количества трудоспособных граждан.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.