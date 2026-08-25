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Как отбирать стартапы для инвестирования: о главных критериях

Личные финансы
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Инвестиции
Инвестиции
В прошлом размер инвестирования в стартапы достигал десятков, а то и сотен тысяч долларов, но сейчас этот процесс значительно упростился — сегодня для этого достаточно значительно меньшей суммы, а потенциальная доходность никоим образом не нарушается.
О том, как украинцам начать инвестировать в технологические стартапы с суммой от 5 тыс. долларов, в рамках Invest Fest рассказала исполнительный директор ангельского синдиката Iclub — Анна Магера.
В начале спикер привела примеры таких технологических гигантов, как Google, Facebook/Meta и OpenAI, которые в свое время начинали как венчурные стартапы. Инвесторы, поддержавшие эти компании на ранних этапах, в итоге получили значительные доходы. В частности, Магера вспомнила инвестора, в свое время вложившего в Google $100 тыс. По ее словам, впоследствии эта инвестиция принесла ему миллионы долларов прибыли.
Как отметила специалист, ключевым для венчурного инвестирования является умение находить компании с высоким потенциалом роста и правильно оценивать их перспективы.
Отвечая на вопрос, реально ли сегодня начать инвестировать в венчурные стартапы с $5 тыс., Магера отметила, что благодаря инвесторским клубам и синдикатам этот процесс стал более доступным. Если ранее доступ к венчурному инвестированию был преимущественно ограничен, а минимальный чек мог составить около $1 млн, то через профессиональные фонды можно инвестировать от $5−10 тыс.
В качестве примера спикер привела пять синдикатов, которые в 2025 году совокупно проинвестировали $30 млн.
Источник: <a href="https://specials.minfin.com.ua/investfest">Invest Fest</a>
Источник: Invest Fest
Едва ли не самый главный момент, по словам Магеры, заключается в создании портфеля. Наибольшей ошибкой начинающих является инвестирование в 1−2 стартапа. Как отметила спикер, в венчуре работает другая математика:
  • 50% стартапов не возвращают инвестиции;
  • 30−40% возвращают часть;
  • 10−20% приносят вам основную прибыль.
Поэтому, как подчеркнул исполнительный директор ангельского синдиката Iclub, важными в создании портфеля являются два момента: глубокий анализ стартапа (due diligence) и диверсификация.
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Главными принципами диверсификации, как отметила Магера, являются:
  • 10−20+ сделок в портфеле за 3−5 лет;
  • 5−10 тыс. долларов в одну сделку;
  • не более 5−7% общего капитала в одну сделку;
  • выделяем 10−15% на рисковые активы, которые могут принести нам значительно большую прибыль;
  • фокус не на одном стартапе, а на портфеле;
  • секторальная диверсификация;
  • география (производит ли новый рынок);
  • регулярность.
Если же принимать во внимание именно то, как отбирать стартапы для инвестирования, то Магера делает акцент на трех ключевых критериях: команде, рынке и продукта/технологии. Но самым сильным фактором, на который в первую очередь нужно обращать внимание, является именно команда.
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Относительно рисков в венчурном инвестировании, специалист выделила несколько ключевых моментов:
  • часть инвестиций может не вернуться. К этому риску следует быть готовым заранее;
  • длительный горизонт инвестирования. В среднем следует рассчитывать на 5−10 лет;
  • низкая ликвидность. Быстро выйти из инвестиции и вернуть вложенные денежные средства может быть сложно.
Если вы все же решили инвестировать в стартап, специалист советует придерживаться нескольких принципов:
  • инвестировать портфелем, а не делать ставку на одну компанию;
  • думать долгосрочно и быть готовым ждать результата;
  • инвестировать только те средства, которыми вы готовы рисковать;
  • учиться на каждой сделке и анализировать результаты предварительных инвестиций;
  • работать с опытными партнерами, которые помогут оценивать стартапы и риски.
Андрей Сурков
Андрей Сурков
Выпускающий редактор
По материалам:
Finance.ua
ИнвестицииСтартап
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