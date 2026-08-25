Как отбирать стартапы для инвестирования: о главных критериях

В прошлом размер инвестирования в стартапы достигал десятков, а то и сотен тысяч долларов, но сейчас этот процесс значительно упростился — сегодня для этого достаточно значительно меньшей суммы, а потенциальная доходность никоим образом не нарушается.
О том, как украинцам начать инвестировать в технологические стартапы с суммой от 5 тыс. долларов, в рамках Invest Fest рассказала исполнительный директор ангельского синдиката Iclub — Анна Магера.
В начале спикер привела примеры таких технологических гигантов, как Google, Facebook/Meta и OpenAI, которые в свое время начинали как венчурные стартапы. Инвесторы, поддержавшие эти компании на ранних этапах, в итоге получили значительные доходы. В частности, Магера вспомнила инвестора, в свое время вложившего в Google $100 тыс. По ее словам, впоследствии эта инвестиция принесла ему миллионы долларов прибыли.
Как отметила специалист, ключевым для венчурного инвестирования является умение находить компании с высоким потенциалом роста и правильно оценивать их перспективы.
Отвечая на вопрос, реально ли сегодня начать инвестировать в венчурные стартапы с $5 тыс., Магера отметила, что благодаря инвесторским клубам и синдикатам этот процесс стал более доступным. Если ранее доступ к венчурному инвестированию был преимущественно ограничен, а минимальный чек мог составить около $1 млн, то через профессиональные фонды можно инвестировать от $5−10 тыс.
В качестве примера спикер привела пять синдикатов, которые в 2025 году совокупно проинвестировали $30 млн.
Едва ли не самый главный момент, по словам Магеры, заключается в создании портфеля. Наибольшей ошибкой начинающих является инвестирование в 1−2 стартапа. Как отметила спикер, в венчуре работает другая математика:
50% стартапов не возвращают инвестиции;
30−40% возвращают часть;
10−20% приносят вам основную прибыль.
Поэтому, как подчеркнул исполнительный директор ангельского синдиката Iclub, важными в создании портфеля являются два момента: глубокий анализ стартапа (due diligence) и диверсификация.
Главными принципами диверсификации, как отметила Магера, являются:
10−20+ сделок в портфеле за 3−5 лет;
5−10 тыс. долларов в одну сделку;
не более 5−7% общего капитала в одну сделку;
выделяем 10−15% на рисковые активы, которые могут принести нам значительно большую прибыль;
фокус не на одном стартапе, а на портфеле;
секторальная диверсификация;
география (производит ли новый рынок);
регулярность.
Если же принимать во внимание именно то, как отбирать стартапы для инвестирования, то Магера делает акцент на трех ключевых критериях: команде, рынке и продукта/технологии. Но самым сильным фактором, на который в первую очередь нужно обращать внимание, является именно команда.