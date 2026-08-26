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Пособие ООН пенсионерам: как повлияет на выплаты пенсии

Личные финансы
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Пособие ООН пенсионерам: как повлияет на выплаты пенсии
Пособие ООН пенсионерам: как повлияет на выплаты пенсии
Некоторые украинцы в течение войны получали деньги от ООН, Красного Креста или других международных фондов.
О том, считаются ли эти средства доходом и могут ли из-за них урезать пенсию, рассказала РБК-Украина адвокат Адвокатского бюро «Ивана Хомича» Елена Воронкова.
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Благотворительная помощь

«С начала полномасштабного вторжения многие международные благотворительные организации оказывали и продолжают оказывать благотворительную помощь. Вместе с тем, в Украине есть ряд социальных льгот, которые зависят от дохода человека, и встал вопрос, должны ли выплаты благотворительных организаций влиять на право такие выплаты получать», — рассказала Елена Воронкова.
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Однако сама по себе благотворительная помощь не считается доходом.
«В Налоговый кодекс Украины были внесены изменения и четко урегулировано, что благотворительная помощь, полученная определенной категорией лиц, не входит в годовой доход налогоплательщика», — добавила юрист.

Когда не считают как доход

По словам адвоката, правило действует только при двух условиях:
  • пособие должно поступать от официально зарегистрированных благотворительных организаций;
  • лицо, которое его получает, должно иметь соответствующий статус — участника боевых действий, внутренне перемещенного лица и т. п.
«В случае подтверждения обоих статусов — поставщика и получателя — доход не должен учитываться ни для льгот, ни для выплат», — отметила Воронкова.

Когда следует выбирать только одну программу

«Вместе с тем есть отдельные виды пособий, в условиях получения которых указано, что получить их можно только при отсутствии получения выплат от других международных фондов. Поэтому для принятия решения относительно того, на какое из пособий подаваться, нужно учитывать все факторы», — подытожила юрист.
Мы писали, что отдельным гражданам могут выплачивать дополнительные суммы к пенсии. Об этом пишет Пенсионный фонд Украины.
Причины добавок: за совершение выдающегося геройского поступка или трудового достижения к пенсии, на которую человек имеет право согласно законодательству (к пенсиям по возрасту, по инвалидности, в связи с потерей кормильца или за выслугу лет) на постоянной основе устанавливается пенсия за особые заслуги перед Украиной в виде надбавок.
По материалам:
Finance.ua
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