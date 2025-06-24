В Раде предлагают усилить ответственность за нарушения во время мобилизации — Finance.ua

В Раде предлагают усилить ответственность за нарушения во время мобилизации Сегодня 09:15

В Раде предлагают усилить ответственность за нарушения во время мобилизации

Народный депутат Анастасия Ляшенко (фракция «Слуга народа») подала в Верховную Раду законопроект № 13393, который предусматривает ужесточение уголовной ответственности за нарушение порядка проведения мобилизации.

Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

Наказание за превышение полномочий

Проект предлагает дополнить Уголовный кодекс Украины новыми статьями 337−1 и 337−2. Они предусматривают ужесточение ответственности должностных лиц, работников и военнослужащих территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) за превышение служебных полномочий:

если это привело к существенному ущербу правам или свободам граждан, нарушителя будут наказывать лишением свободы от 3 до 6 лет с возможным ограничением права занимать определенные должности сроком до 5 лет;

с возможным ограничением права занимать определенные должности сроком до 5 лет; если при таких действиях применялось насилие, угрозы, оружие или спецсредства, срок заключения составит от 4 до 8 лет;

если действия привели к тяжелым последствиям, то наказание будет составлять от 5 до 10 лет заключения.

Наказание за нарушение во время ВВК

За нарушение при проведении военно-врачебной комиссии также будет предусматриваться наказание. Речь идет о случаях, когда человека неправомерно призвали или сняли с воинского учета:

за такие действия предусмотрено лишение свободы от 2 до 5 лет;

если нарушение повторное или совершенное в особый период, то лишение свободы составит от 3 до 6 лет;

в случае нарушения во время военного или чрезвычайного положения — от 5 до 8 лет с дополнительным ограничением занимать определенные должности до 3 лет.

Обязательная видеофиксация медосмотров

Законопроект также предлагает внести изменения в закон «О воинской обязанности и военной службе». В частности, предусмотрена обязательная видеофиксация процесса прохождения военно-врачебной экспертизы, которая определяет пригодность к службе по состоянию здоровья.

Напомним, в конце июня этого года планируется запустить оплату штрафов за нарушение правил воинского учета в мобильном приложении «Резерв+». В приложении будет отображен факт нарушения правил воинского учета. Это красная лента с надписью «похоже, у вас проблемы с воинским учетом». Если человек нарушил правила, у него появится кнопка «уплатить штраф». На первом этапе функция будет включать только штрафы за несвоевременное обновление данных. Впоследствии будут добавлены другие категории нарушений.

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