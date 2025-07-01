В приложении «Резерв+» начали тестировать оплату штрафов от ТЦК — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В приложении «Резерв+» начали тестировать оплату штрафов от ТЦК

Личные финансы
23
В приложении «Резерв+» начали тестировать оплату штрафов от ТЦК
В приложении «Резерв+» начали тестировать оплату штрафов от ТЦК
Министерство обороны запускает бета-тестирование функции оплаты штрафов за нарушение правил воинского учета в приложении «Резерв+».
Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.
По ее словам, новая услуга позволяет оплатить штраф в размере 8500 грн онлайн без необходимости идти в ТЦК.
На первом этапе функция будет включать только штрафы за несвоевременное обновление данных. Возможность распространяется на тех, кто не уточнил свои данные до 16 июля 2024 года. Оплату штрафов за другие виды нарушений учета планируется запускать постепенно позже.
Читайте также
Чтобы принять участие в тестировании, нужно заполнить форму по ссылке.
В комментариях к посту она подчеркнула, что штрафы в приложении — это не замена отсрочек, а еще один удобный сервис. Работа над отсрочками продолжается, и в скором времени планируем расширить их перечень для получения в Резерв+", — добавила Черногоренко.
Она также объяснила, пропадет ли информация о розыске лица из-за неявки по повестке после оплаты штрафа.
«Розыск снимется после оплаты штрафа и принятия решения по делу, о чем получите уведомление в приложении», — отметила заместитель министра обороны по цифровизации.
Читайте также
Екатерина Черногоренко ранее анонсировала эту услугу. «Думаю, это будет одно из цифровых достижений года. Не нужно будет идти в ТЦК, брать счет, обращаться в банк и возвращаться с квитанцией. Человек сможет сделать это в несколько кликов. Это снизит нагрузку на операторов ТЦК», — заявляла она.
Как это выглядит? В «Резерв+» отражается факт нарушения правил воинского учета. Это красная лента с надписью «похоже, у вас проблемы с воинским учетом». Если человек нарушил правила, у него появится кнопка «уплатить штраф». Также там будет окошко «если вы добровольно платите штраф, можно это сделать с 50% скидки».
Пользователь проверяет точность данных, на основе которых автоматически формируется заявление о признании нарушения. Далее нажимает Подписать и Отправить заявление.
Как свидетельствуют данные Опендатабот, с начала 2025 года территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) открыли 28 212 административных производств за нарушение правил воинского учета. Больше всего дел с начала года было открыто в Киеве — 3 835. Однако рекорд зафиксировали на Черниговщине. Так, Черниговский районный ТЦК открыл сразу 8 дел против одного мужчины — пять из них в апреле, еще три в начале июня.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems