В приложении «Резерв+» начали тестировать оплату штрафов от ТЦК — Finance.ua

В приложении «Резерв+» начали тестировать оплату штрафов от ТЦК Сегодня 11:26 — Личные финансы

В приложении «Резерв+» начали тестировать оплату штрафов от ТЦК

Министерство обороны запускает бета-тестирование функции оплаты штрафов за нарушение правил воинского учета в приложении «Резерв+».

Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

По ее словам, новая услуга позволяет оплатить штраф в размере 8500 грн онлайн без необходимости идти в ТЦК.

На первом этапе функция будет включать только штрафы за несвоевременное обновление данных. Возможность распространяется на тех, кто не уточнил свои данные до 16 июля 2024 года. Оплату штрафов за другие виды нарушений учета планируется запускать постепенно позже.

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Чтобы принять участие в тестировании, нужно заполнить форму по ссылке

В комментариях к посту она подчеркнула, что штрафы в приложении — это не замена отсрочек, а еще один удобный сервис. Работа над отсрочками продолжается, и в скором времени планируем расширить их перечень для получения в Резерв+", — добавила Черногоренко.

Она также объяснила, пропадет ли информация о розыске лица из-за неявки по повестке после оплаты штрафа.

«Розыск снимется после оплаты штрафа и принятия решения по делу, о чем получите уведомление в приложении», — отметила заместитель министра обороны по цифровизации.

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Екатерина Черногоренко ранее анонсировала эту услугу. «Думаю, это будет одно из цифровых достижений года. Не нужно будет идти в ТЦК, брать счет, обращаться в банк и возвращаться с квитанцией. Человек сможет сделать это в несколько кликов. Это снизит нагрузку на операторов ТЦК», — заявляла она.

Как это выглядит? В «Резерв+» отражается факт нарушения правил воинского учета. Это красная лента с надписью «похоже, у вас проблемы с воинским учетом». Если человек нарушил правила, у него появится кнопка «уплатить штраф». Также там будет окошко «если вы добровольно платите штраф, можно это сделать с 50% скидки».

Пользователь проверяет точность данных, на основе которых автоматически формируется заявление о признании нарушения. Далее нажимает Подписать и Отправить заявление.

Как свидетельствуют данные Опендатабот, с начала 2025 года территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) открыли 28 212 административных производств за нарушение правил воинского учета. Больше всего дел с начала года было открыто в Киеве — 3 835. Однако рекорд зафиксировали на Черниговщине. Так, Черниговский районный ТЦК открыл сразу 8 дел против одного мужчины — пять из них в апреле, еще три в начале июня.

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