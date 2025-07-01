Техосмотр, проверки ВПЛ, новый стандарт электросети: что изменится для украинцев в июле — Finance.ua

Техосмотр, проверки ВПЛ, новый стандарт электросети: что изменится для украинцев в июле
В июле 2025 года Украина переходит на 230 В в сети, меняет правила техосмотра и запускает экспериментальный проект для семей с низкими доходами. Детальнее об изменениях рассказываем дальше.
Выплаты военным
Украинским военнослужащим в июле 2025 года предусмотрены разнообразные ежемесячные доплаты, надбавки, премии и вознаграждения к основному должностному окладу. Кроме того, ожидается увеличение денежного довольствия военнослужащих ВСУ за счет индексации. Предполагается осовременивание выплат работников за счет изменения показателя индекса инфляции.
Базовая социальная помощь
С 1 июля 2025 г. в Украине государство запускает новый механизм базовой социальной помощи. Это новый вид помощи, объединяющий несколько социальных выплат в одну. Цель программы — избежать ситуации, когда людям нужно отдельно оформлять несколько видов пособий, собирая десятки справок.
Сумма пособия определяется как разница между установленной базовой величиной и среднемесячным доходом семьи за последние три месяца. Базовые суммы:
- для первого члена семьи — 4500 грн;
- для каждого совершеннолетнего — 3150 грн (70%);
- для детей до 18 лет и лиц с инвалидностью I-II группы — 4500 грн.
Новый стандарт электросети
Украина переходит на новую величину, согласно европейским стандартам. Нормой напряжения сейчас будет 230 Вольт, а не 220.
Ожидается, что эти изменения положительно отразятся на качестве электроснабжения. Благодаря стабильному напряжению уменьшится вероятность повреждения бытовой техники, а также снизится потребность в использовании дополнительных защитных устройств, в частности стабилизаторов.
Требования к техосмотру
С 1 июля вступят в силу новые правила прохождения обязательного технического контроля транспортных средств. Ключевое изменение — обязательная фото- и видеофиксация всего процесса техосмотра. Каждый пункт технического контроля должен быть оборудован по меньшей мере двумя камерами.
Правила выдачи наличных в Новой Почте и Укрпочте
С первого июля текущего года Укрпочта анонсировала изменения в лимитах на выплату наличных украинцам в собственных отделениях:
- максимальная сумма платежных операций за один календарный месяц — 100 тыс. грн;
- максимальное количество платежных операций в течение одного календарного месяца — 10 шт.
Лимиты на наложенный платеж для физлиц с выплатой на банковскую карту были и остаются. Что в этом же направлении предлагает украинцам Новая Почта — рассказывали здесь.
Социальные выплаты
С июля соцвыплаты в Украине будут администрироваться Пенсионным фондом. Для получателей социальных выплат ничего не меняется, изменения произойдут исключительно на уровне внутреннего администрирования. Все, кто получал социальные выплаты и имеет соответствующее право, будет получать их и дальше.
Проверки для ВПЛ
Министерство финансов будет проводить проверки пребывания внутренне перемещенных лиц за границей более 90 дней. После дополнительной проверки этот статус может быть отменен.
Стоимость транспортной карты в Киеве
В столице меняется стоимость карт для оплаты проезда в городском транспорте:
- обычная синяя транспортная карта будет стоить 96 гривен;
- пластиковый ученический — 120 гривен.
Карты, приобретенные ранее, остаются актуальными и доступными для пополнения и использования в транспорте.
Кроме того, во время летних каникул, с 1 июля по 31 августа, ученики столичных школ будут платить за проезд в общественном транспорте на общих основаниях.
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