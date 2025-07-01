Техосмотр, проверки ВПЛ, новый стандарт электросети: что изменится для украинцев в июле — Finance.ua

Техосмотр, проверки ВПЛ, новый стандарт электросети: что изменится для украинцев в июле Сегодня 09:02 — Личные финансы

Техосмотр, проверки ВПЛ, новый стандарт электросети: что изменится для украинцев в июле

В июле 2025 года Украина переходит на 230 В в сети, меняет правила техосмотра и запускает экспериментальный проект для семей с низкими доходами. Детальнее об изменениях рассказываем дальше.

Выплаты военным

Украинским военнослужащим в июле 2025 года предусмотрены разнообразные ежемесячные доплаты, надбавки, премии и вознаграждения к основному должностному окладу. Кроме того, ожидается увеличение денежного довольствия военнослужащих ВСУ за счет индексации. Предполагается осовременивание выплат работников за счет изменения показателя индекса инфляции.

Базовая социальная помощь

С 1 июля 2025 г. в Украине государство запускает новый механизм базовой социальной помощи. Это новый вид помощи, объединяющий несколько социальных выплат в одну. Цель программы — избежать ситуации, когда людям нужно отдельно оформлять несколько видов пособий, собирая десятки справок.

Сумма пособия определяется как разница между установленной базовой величиной и среднемесячным доходом семьи за последние три месяца. Базовые суммы:

для первого члена семьи — 4500 грн;

для каждого совершеннолетнего — 3150 грн (70%);

для детей до 18 лет и лиц с инвалидностью I-II группы — 4500 грн.

Новый стандарт электросети

Украина переходит на новую величину, согласно европейским стандартам. Нормой напряжения сейчас будет 230 Вольт, а не 220.

Ожидается, что эти изменения положительно отразятся на качестве электроснабжения. Благодаря стабильному напряжению уменьшится вероятность повреждения бытовой техники, а также снизится потребность в использовании дополнительных защитных устройств, в частности стабилизаторов.

Требования к техосмотру

С 1 июля вступят в силу новые правила прохождения обязательного технического контроля транспортных средств. Ключевое изменение — обязательная фото- и видеофиксация всего процесса техосмотра. Каждый пункт технического контроля должен быть оборудован по меньшей мере двумя камерами.

Правила выдачи наличных в Новой Почте и Укрпочте

С первого июля текущего года Укрпочта анонсировала изменения в лимитах на выплату наличных украинцам в собственных отделениях:

максимальная сумма платежных операций за один календарный месяц — 100 тыс. грн;

максимальное количество платежных операций в течение одного календарного месяца — 10 шт.

Лимиты на наложенный платеж для физлиц с выплатой на банковскую карту были и остаются. Что в этом же направлении предлагает украинцам Новая Почта — рассказывали здесь

Социальные выплаты

С июля соцвыплаты в Украине будут администрироваться Пенсионным фондом. Для получателей социальных выплат ничего не меняется, изменения произойдут исключительно на уровне внутреннего администрирования. Все, кто получал социальные выплаты и имеет соответствующее право, будет получать их и дальше.

Проверки для ВПЛ

Министерство финансов будет проводить проверки пребывания внутренне перемещенных лиц за границей более 90 дней. После дополнительной проверки этот статус может быть отменен.

Стоимость транспортной карты в Киеве

В столице меняется стоимость карт для оплаты проезда в городском транспорте:

обычная синяя транспортная карта будет стоить 96 гривен ;

; пластиковый ученический — 120 гривен.

Карты, приобретенные ранее, остаются актуальными и доступными для пополнения и использования в транспорте.

Кроме того, во время летних каникул, с 1 июля по 31 августа, ученики столичных школ будут платить за проезд в общественном транспорте на общих основаниях.

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