У Києві змінюється вартість транспортної картки — Finance.ua

У Києві змінюється вартість транспортної картки
З 1 липня 2025 року у столиці змінюється вартість карт для оплати проїзду в міському транспорті.
Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.
«За останні 2 роки суттєво змінилися виробничі умови, вартість логістики та інших складових транспортних карт. Тому виробник вимушений підлаштовуватись під економічну ситуацію та збільшити вартість», — сказано в повідомленні.
Нові ціни:
- звичайна синя транспортна карта коштуватиме 96 гривень;
- пластиковий учнівський — 120 гривень.
Різницю в цінах пояснюють особливостями виробництва: сині карти виготовляють великим тиражем, а учнівські — індивідуально, з персоніфікацією кожної карти, що впливає на собівартість.
Карти, що були придбані раніше, лишаються актуальними та доступними для поповнення і використання у транспорті.
«Вартість поїздок також не змінюється. Зміняться тільки ціни на нові пластикової карти», — додали в КМДА.
Де можна купити транспортну картку
Придбати або поповнити транспортну карту можна у терміналах на станціях метро, в касах метрополітену або в Т-крамницях. Нею можна сплатити проїзд у всьому комунальному транспорті міста:
- автобусах;
- тролейбусах;
- трамваях;
- метро;
- фунікулері;
- кільцевій міській електричці.
Окрім пластикової транспортної карти також можна придбати цифрову.
Як купити цифрову картку
Цифрова карта дозволяє оплачувати поїздки у громадському транспорті за допомогою Apple Pay чи Google Pay.
Вартість цифрової карти становить 40 грн.
Вона працює в автобусах, тролейбусах, трамваях і на фунікулері. Також можна згенерувати QR-квитки і оплачувати ними проїзд у метро. При цьому цифровою картою не можна оплатити проїзд у міській електричці.
- на головному екрані обрати розділ «Транспортна карта». Після цього обрати «Цифрова карта» → «Придбати»;
- вибрати банківську картку в Apple або Google Гаманці, щоб прив’язати до неї цифрову карту та сплатити її вартість за допомогою Apple чи Google Pay.
Щоб оплатити проїзд у наземному транспорті, потрібно:
- прикласти до валідатора пристрій, із якого придбали цифрову карту;
- дочекатися підтвердження оплати на валідаторі — з цифрової карти спишеться поїздка.
Якщо на цифровій карті немає поїздок, спишуться 8 грн за проїзд із банківської картки.
Щоб оплатити проїзд у метро, потрібно:
- вибрати цифрову карту в застосунку та натиснути «Створити QR-квиток»;
- cканувати QR-квиток на валідаторі. Із цифрової карти спишеться поїздка.
Якщо не скористатися створеним QR-квитком до опівночі, поїздка повернеться на карту.
Оплата цифровою картою через Apple Pay та Google Pay у метро не діє.
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