У Києві змінюється вартість транспортної картки — Finance.ua

У Києві змінюється вартість транспортної картки Сьогодні 11:29 — Особисті фінанси

У Києві змінюється вартість транспортної картки

З 1 липня 2025 року у столиці змінюється вартість карт для оплати проїзду в міському транспорті.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

«За останні 2 роки суттєво змінилися виробничі умови, вартість логістики та інших складових транспортних карт. Тому виробник вимушений підлаштовуватись під економічну ситуацію та збільшити вартість», — сказано в повідомленні.

Нові ціни:

звичайна синя транспортна карта коштуватиме 96 гривень ;

; пластиковий учнівський — 120 гривень.

Різницю в цінах пояснюють особливостями виробництва: сині карти виготовляють великим тиражем, а учнівські — індивідуально, з персоніфікацією кожної карти, що впливає на собівартість.

Карти, що були придбані раніше, лишаються актуальними та доступними для поповнення і використання у транспорті.

«Вартість поїздок також не змінюється. Зміняться тільки ціни на нові пластикової карти», — додали в КМДА.

Де можна купити транспортну картку

Придбати або поповнити транспортну карту можна у терміналах на станціях метро, в касах метрополітену або в Т-крамницях. Нею можна сплатити проїзд у всьому комунальному транспорті міста:

автобусах;

тролейбусах;

трамваях;

метро;

фунікулері;

кільцевій міській електричці.

Окрім пластикової транспортної карти також можна придбати цифрову.

Як купити цифрову картку

Цифрова карта дозволяє оплачувати поїздки у громадському транспорті за допомогою Apple Pay чи Google Pay.

Вартість цифрової карти становить 40 грн.

Вона працює в автобусах, тролейбусах, трамваях і на фунікулері. Також можна згенерувати QR-квитки і оплачувати ними проїзд у метро. При цьому цифровою картою не можна оплатити проїзд у міській електричці.

Для придбання картки потрібно завантажити або відкрити застосунок Київ Цифровий ( Android чи iOS ):

на головному екрані обрати розділ «Транспортна карта». Після цього обрати «Цифрова карта» → «Придбати»;

вибрати банківську картку в Apple або Google Гаманці, щоб прив’язати до неї цифрову карту та сплатити її вартість за допомогою Apple чи Google Pay.

Щоб оплатити проїзд у наземному транспорті, потрібно:

прикласти до валідатора пристрій, із якого придбали цифрову карту;

дочекатися підтвердження оплати на валідаторі — з цифрової карти спишеться поїздка.

Якщо на цифровій карті немає поїздок, спишуться 8 грн за проїзд із банківської картки.

Щоб оплатити проїзд у метро, потрібно:

вибрати цифрову карту в застосунку та натиснути «Створити QR-квиток»;

cканувати QR-квиток на валідаторі. Із цифрової карти спишеться поїздка.

Якщо не скористатися створеним QR-квитком до опівночі, поїздка повернеться на карту.

Оплата цифровою картою через Apple Pay та Google Pay у метро не діє.

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