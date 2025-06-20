Нові вимоги до техогляду авто з 1 липня: що треба знати водіям — Finance.ua

Нові вимоги до техогляду авто з 1 липня: що треба знати водіям Сьогодні 11:05 — Особисті фінанси

Нові вимоги до техогляду авто з 1 липня: що треба знати водіям

З 1 липня 2025 року в Україні почнуть діяти нові правила проходження обов’язкового технічного контролю транспортних засобів.

Про це повідомив заступник начальника Головного сервісного центру МВС Павло Сорока, передає пресслужба МВС.

Ключова зміна — обов’язкова фото- та відеофіксація всього процесу техогляду. Кожен пункт технічного контролю має бути обладнаний щонайменше двома камерами. На фото автомобіль має займати не менше 70% площі зображення.

«Головна мета — покращити контроль і знизити так званий номінальний, фіктивний обов’язковий технічний контроль. Раніше можна було, умовно кажучи, скористатися фотошопом або не повністю проводити необхідні вимірювання. Зараз процес відеофіксації дає нам можливість контролювати всю процедуру», — пояснив Сорока.

Нині в Україні діє близько 800 пунктів технічного контролю. Вони вже обладнані камерами, працюють у тестовому режимі та надсилають відео до сервісних центрів МВС для перевірки відповідності.

За словами Сороки, технічні вимоги були затверджені ще у 2023 році, але повноцінно нова система запрацює з липня 2025 року.

Хто має проходити техогляд

Категорії транспорту, для яких обов’язковий техогляд, залишилися чинним:

легкові авто, що використовуються у комерційній діяльності, і причепи до них (від 2 років експлуатації) — раз на два роки;

вантажні авто до 3,5 тонн і причепи (від 2 років експлуатації) — раз на два роки;

вантажні авто понад 3,5 тонни, таксі та відповідні причепи — щороку;

автобуси та транспорт, що перевозить небезпечні вантажі — двічі на рік.

При цьому приватні легкові авто, які не використовуються для заробітку, проходити техогляд не повинні.

Штрафи

Контроль за дотриманням нових правил здійснюватимуть сервісні центри МВС. Якщо виявлять порушення, наприклад, відсутність частини відео або невідповідність транспортного засобу вимогам, то протокол техогляду анулюють.

У разі використання авто без чинного техогляду патрульна поліція може оштрафувати водія на 340 грн. Для підприємств, які провели огляд із порушеннями, передбачено штраф у розмірі близько 1400 грн.

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Нагадаємо, з 19 травня набула чинності постанова Кабінету Міністрів № 286 про зміни в правилах проведення техогляду автомобілів в Україні. Тепер перевірка буде максимально прозорою та не залишить шансів для зловживань чи фіктивних документів.

Особливу увагу приділятимуть справності світлотехніки: фар, габаритів, поворотників і стоп-сигналів. Крім того, із 1 червня 2025 року техогляд в Україні подорожчає:

легкові авто та вантажівки до 3,5 т — з 1050 до 1700 грн;

великоваговий транспорт і автобуси — з 1500 до 2300 грн;

причепи та мотоцикли — до 2300 грн залежно від категорії;

МСТО-відмітка — з 300 до 500 грн.

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