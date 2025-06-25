У Києві школярі будуть платити за проїзд (терміни) — Finance.ua

У Києві школярі будуть платити за проїзд (терміни) Сьогодні 09:44 — Особисті фінанси

У Києві школярі будуть платити за проїзд (терміни)

Під час літніх канікул, із 1 липня до 31 серпня, учні столичних шкіл сплачуватимуть за проїзд у громадському транспорті на загальних підставах.

Безплатний проїзд для школярів, як і раніше, діє лише під час навчального року — з 1 вересня до 1 липня — відповідно до рішення Київської міської ради.

Про це повідомили в КМДА.

Але школярі можуть скористатися пільговими умовами — знижкою 75% на проїзні квитки для міського пасажирського транспорту.

Де придбати

Придбати пільгові проїзні можна в застосунку Київ Цифровий та терміналах самообслуговування.

Також поповнити учнівський можна в касах КП «Київський метрополітен» («Видубичі 1», «Почайна 1», «Вокзальна»), через сайт КП «ГІОЦ» або в додатку EasyPay.

Вартість пільгових проїзних квитків для учнів денної форми навчання (згідно з (згідно з розпорядженням КМДА № 399 від 05.03.2020):

325 грн — проїзний без обмеження поїздок на місяць;

162,50 грн — проїзний без обмеження поїздок на другу половину місяця;

72,50 грн — проїзний на місяць на 46 поїздок;

97,50 грн — проїзний на місяць на 62 поїздки;

143,75 грн — проїзний на місяць на 92 поїздки;

192,50 грн — проїзний на місяць на 124 поїздки.

Також можна придбати разові поїздки на учнівський квиток, однак у такому разі знижка 75% не застосовується.

У літній період з 1 липня до 31 серпня право безоплатного проїзду втрачають і курсанти вищих військових навчальних закладів, які користуються пільгами під час навчального року.

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