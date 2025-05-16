Базова соціальна допомога: з 1 липня в Україні з’явиться новий тип виплати для малозабезпечених — Finance.ua

Базова соціальна допомога: з 1 липня в Україні з’явиться новий тип виплати для малозабезпечених Сьогодні 13:02 — Особисті фінанси

Базова соціальна допомога: з 1 липня в Україні з’явиться новий тип виплати для малозабезпечених

З 1 липня 2025 року в Україні держава запускає новий механізм базової соціальної допомоги. Це новий вид допомоги, який об’єднує кілька соціальних виплат в одну. Мета програми — уникнути ситуації, коли людям потрібно окремо оформлювати кілька видів допомог, збираючи десятки довідок.

Згідно з постановою Кабміну № 371 від 25 березня 2025 року сума базової допомоги — 4500 гривень, але в залежності від складу сім’ї та конкретної ситуації може бути вищою. Розмір допомоги визначатиметься з урахуванням доходів та майнового стану сім’ї.

Виплати призначатимуться:

малозабезпеченим сім’ям;

одиноким матерям або батькам, які отримують допомогу на дітей;

багатодітним сім’ям;

сім’ям, які отримують тимчасову допомогу дітям через несплату аліментів або відсутність інформації про одного з батьків;

людям з інвалідністю;

дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування.

Після призначення базової допомоги попередні державні виплати тимчасово припиняються. Якщо ви отримуєте виплати, не включені до проєкту (наприклад, пенсія або субсидія), вони продовжуватимуться окремо. Базова допомога виплачується строком на 6 місяців з можливістю автоматичного продовження ще на півроку, якщо проект залишатиметься в дії. Проєкт триватиме до 1 липня 2027 року.

Сума допомоги визначається як різниця між встановленою базовою величиною та середньомісячним доходом сім’ї за останні три місяці. Базові суми:

для першого члена сім’ї — 4500 грн;

для кожного повнолітнього — 3150 грн (70%);

для дітей віком до 18 років та осіб з інвалідністю І-ІІ групи — 4500 грн.

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Громадяни пенсійного віку, які не мають достатнього страхового стажу, отримають допомогу залежно від кількості років страхового стажу:

до 10 років — 2385 грн (53%);

10−20 років — 2790 грн. (62%);

20−30 років — 3150 грн. (70%);

понад 30 років — 3960 грн (88%).

Оформити заявку на отримання допомоги можна буде:

онлайн на порталі Дія;

у відділеннях Пенсійного фонду України;

у ЦНАПах.

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Подати заявки можна буде:

з 1 липня 2025 року — малозабезпечені родини та багатодітні;

з 1 жовтня 2025 року — усі інші категорії.

Допомогу не надаватимуть за наступних умов:

у складі сім’ї є працездатні особи, які за останні три місяці не працювали, не навчалися та не проходили службу;

сім’я володіє другим автомобілем віком до 15 років або другою квартирою;

має банківський вклад понад 100 тис. грн;

протягом року здійснювала фінансові операції на понад 100 тис. грн.

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