Що робити, якщо соціальні виплати надійшли на заблоковану картку — Finance.ua

Що робити, якщо соціальні виплати надійшли на заблоковану картку Сьогодні 14:14 — Особисті фінанси

Що робити, якщо соціальні виплати надійшли на заблоковану картку, Фото: freepik

Якщо банківська картка заблокована, отримати соціальні виплати, зараховані на цю картку, неможливо жодним чином, навіть через касу банку.

Про це розповіли фахівці «Юридичного порадника для ВПО».

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Варто зауважити, що блокується не картка, а рахунок. Блокування — це призупинення доступу до грошових операцій, включаючи заборону розпорядження коштами, наявними на розрахунковому рахунку.

Саме тому, якщо картка (а значить і рахунок) заблоковані, то зняти кошти неможливо жодним способом, в тому числі, й у касі банку.

Що ж робити в таких випадках

Перш за все необхідно зʼясувати, хто і чому заблокував рахунок. Для цього потрібно звернутися до банку, в якому відкритий рахунок, і отримати інформацію щодо цього.

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Якщо виявиться, що на рахунок накладений арешт згідно з постановою державного/приватного виконавця в рамках виконавчого провадження, то рекомендується наступний алгоритм дій:

1. Отримати інформацію про саме виконавче провадження (постанову про відкриття провадження, про арешт коштів).

2. Отримати від банку довідку або виписку за весь період дії рахунка, в якій буде зазначено, що рахунок використовується для соціальних виплат.

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Зверніть увагу, що, відповідно до ст. 73 Закону України Про виконавче провадження, не може бути звернено стягнення на:

вихідну допомогу, що виплачується в разі звільнення працівника;

компенсацію працівнику витрат у зв’язку з переведенням, направленням на роботу до іншої місцевості чи службовим відрядженням;

польове забезпечення, надбавки до заробітної плати, інші кошти, що виплачуються замість добових і квартирних;

матеріальну допомогу особам, які втратили право на допомогу по безробіттю;

допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами;

одноразову допомогу у зв’язку з народженням дитини;

допомогу при усиновленні дитини;

допомогу на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;

допомогу на дітей одиноким матерям;

допомогу особам, зайнятим доглядом трьох і більше дітей віком до 16 років, по догляду за дитиною з інвалідністю, по тимчасовій непрацездатності у зв’язку з доглядом за хворою дитиною, а також на іншу допомогу на дітей, передбачену законом;

допомогу на лікування;

допомогу на поховання;

щомісячну грошову допомогу у зв’язку з обмеженням споживання продуктів харчування місцевого виробництва та особистого підсобного господарства громадян, які проживають на території, що зазнала радіоактивного забруднення;

дотації на обіди, придбання путівок до санаторіїв і будинків відпочинку за рахунок фонду споживання.

3. Звернутись до виконавця з заявою про зняття арешту з банківського рахунка, долучивши до неї довідку / виписку з банку про те, що рахунок використовується для соціальних виплат.

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4. У разі бездіяльності виконавця звернутися за судовим захистом.

Нагадаємо, з квітня потерпілі від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, а також особи, які мають на це право в разі смерті потерпілого, отримуватимуть проіндексовані страхові виплати.

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