Кількість платіжних карток зросла на 15% до 132 млн штук в 2024 — Finance.ua

Кількість платіжних карток зросла на 15% до 132 млн штук в 2024 Сьогодні 15:43 — Фінтех і Картки

Кількість платіжних карток зросла на 15% до 132 млн штук в 2024

У 2024 році збільшилася загальна кількість платіжних карток, емітованих українськими банками та фінансовими установами на 15% до 132 млн штук у порівнянні з 2023 роком.

Про це свідчать дані НБУ.

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Зростання відбулось зокрема за рахунок емісії платіжних карток в межах державних програм соціальної підтримки громадян «Національний кешбек», «Зимова єПідтримка», «єКнига».

Такими ж темпами збільшувалася і кількість платіжних карток, з якими щомісяця здійснювалися видаткові операції.

Так, кількість активних карток за рік зросла на 13% - до 58,8 млн шт. (44,5% емітованих платіжних карток).

Упродовж 2024 року також тривала тенденція минулих років щодо зростання кількості безконтактних активних платіжних карток.

Їх кількість у грудні 2024 року збільшилася на 14% порівняно з груднем 2023 року — до 35 млн карток.

Загалом більше половини (60%) активних платіжних карток — безконтактні.

Також зберігають свою популярність і токенізовані платіжні картки (NFC-технологія).

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Так, у грудні 2024 року порівняно з груднем 2023 року їх кількість збільшилася на 33% - до 16,5 млн.

Тобто токенізованою є кожна четверта активна платіжна картка

У результаті приблизно 95% від кількості та суми безготівкових операцій у торговельній мережі у 2024 році здійснювалися з використанням безконтактної технології оплати та NFC-технології.

За 2024 рік кількість платіжних терміналів у торговельній та сервісній мережах порівняно з 2023 роком збільшилася на 10,5% - до 496,6 тис. (із них 97,5% - безконтактні термінали).

Це також перевищує кількість платіжних терміналів на кінець 2021 року — на 16,4%.

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Тобто термінальна мережа в Україні за кількістю повністю відновилася від втрат першого року повномасштабного вторгнення та продовжує розширюватися.

Кількість пунктів продажу та надання послуг, які приймають платіжні картки, зокрема в мережі Інтернет, за підсумками 2024 року також зросла — на 12,8% порівняно з 2023 роком, до 518,4 тис. (станом на 01.01.2024 — 459,7 тис.).

Кількість працюючих банкоматів залишалася майже незмінною упродовж 2024 року (15,7 тис.).

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