Ощадбанк анонсував зміни з 1 квітня — Finance.ua

Ощадбанк анонсував зміни з 1 квітня Сьогодні 09:47 — Фінтех і Картки

Ощадбанк анонсував зміни з 1 квітня

Державний банк «Ощадбанк» оголосив про зміну тарифів на обслуговування карткових рахунків. Зміни до тарифів набувають чинності 1 квітня 2025 року.

Про це повідомила пресслужба фінустанови.

«Інформуємо, що відповідно до рішення продуктового комітету внесено зміни до тарифів за обслуговування поточного рахунку з використанням платіжних карток, затверджених постановою правління АТ „Ощадбанк“ від 16 квітня 2009 року № 124 (зі змінами та доповненнями)», — сказано в повідомленні.

Зміни для корпоративних карток:

інформування про залишок коштів на рахунку в банкоматі Ощадбанку з використанням NFC-модуля, через контакт-центр Ощадбанку (IVR, оператора, чат з оператором) становитиме 5 грн ;

; надання довідки про обороти по рахунку в Ощадбанку становитиме 150 грн ;

; зміна ПІН-коду через банкомати, POS-термінали або в контакт-центрі Ощадбанку становитиме 15 грн ;

; розшук (запит), підтвердження переказу за кожною операцією з використанням платіжної картки МПС Masterсard/Visa, яка оскаржується клієнтом та потребує звернення Ощадбанку до МПС, становитиме 900 грн ;

; безготівкові перекази коштів на інші картки Ощадбанку за реквізитами картки в банкоматах та терміналах — 0,5% від суми +3 грн ;

; безготівкові перекази коштів у терміналах з карткою за довільними реквізитами — 1,0% від суми (min 10 грн, max 1 000 грн).

Зміни для інших карток:

інформування про залишок коштів на рахунку в банкоматі Ощадбанку з використанням NFC-модуля становитиме 5 грн ;

; вартість за випуск та перевипуск карток зручніше відображатиметься у всіх карткових тарифах;

у тарифному пакеті «Мій рахунок» розпочато випуск нового типу карток MC Debit World (кольору тіффані);

видача готівки через POS-термінал без використання картки, якщо картку випущено/перевипущено з будь-якої причини та ще не доставлено до установи Ощадбанку, не тарифікується.

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