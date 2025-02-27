НБУ закликає Revolut отримати ліцензію на роботу в Україні — Finance.ua

НБУ закликає Revolut отримати ліцензію на роботу в Україні Сьогодні 13:01 — Фінтех і Картки

НБУ закликає Revolut отримати ліцензію на роботу в Україні

Національний банк України наголосив на необхідності ліцензування діяльності компанії Revolut на українському ринку.

Про це повідомляється на сайті регулятора.

«Revolut Bank UAB — це іноземний банк, зареєстрований у Литві, який надає фінансові послуги на основі ліцензії, що дозволяє йому працювати в країнах Європейського Союзу. Згідно із Законом України „Про банки і банківську діяльність“ єдиними допустимими формами ведення банківської діяльності на території України є утворення філії іноземного банку або отримання банківської ліцензії в Україні. Будь-яка з цих форм потребує дозволу Національного банку України», — сказано в повідомленні.

Під час розгляду заявки на відкриття філії чи отримання ліцензії НБУ здійснює комплексну оцінку ділової репутації засновника, його фінансового стану та запропонованої бізнес-моделі. Питання щодо початку діяльності іноземного гравця на українському банківському ринку також є предметом консультацій з органом банківського нагляду країни походження такого суб’єкта.

«На сьогодні Revolut Bank UAB не отримував жодних ліцензій або дозволів від Національного банку України, не подавав відповідних заявок і не проходить процедуру ліцензування діяльності, — зазначає регулятор і додає, що підтримує відкриту конкуренцію та розвиток фінансових технологій. — Але вважаємо за доцільне наголосити, що всі учасники ринку повинні діяти в межах законодавчих та регуляторних вимог».

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Також НБУ звертає увагу українських громадян, що норми законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг та системи гарантування вкладів не поширюються на клієнтів Revolut.

«З огляду на сформовану позицію та в межах наданих законодавством повноважень Національний банк України підкреслює, що діятиме в межах визначеного законодавством пруденційного мандату та вживатиме усіх необхідних заходів, спрямованих на забезпечення стабільності банківської системи України, реагування на порушення законодавства задля захисту інтересів вкладників і клієнтів банків», — підсумували в НБУ.

Довідка Finance.ua:

11 лютого цього року компанія офіційно оголосила про початок роботи в Україні. Щоб отримати картку Clear Sky, потрібно пожертвувати щонайменше 5 фунтів стерлінгів або еквівалентну суму Агентству ООН у справах біженців (УВКБ ООН). Обліковий запис Revolut пропонує можливість обміну іноземної валюти та грошових переказів у понад 30 валютах, та безкоштовні грошові перекази по всьому світу між клієнтами Revolut;

Revolut планує отримати банківську ліцензію в Україні та вважає ринок країни пріоритетним;

голова Національного банку України Андрій Пишний заявив, що Revolut не звертався до регулятора щодо виходу на український ринок. Водночас НБУ уважно стежить за ситуацією та готовий негайно відреагувати у разі порушення законодавства.

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