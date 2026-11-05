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Турецький безпілотник Bayraktar випробували як носій FPV-дронів

Фінтех і Картки
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Турецький безпілотник Bayraktar випробували як носій FPV-дронів
Турецький безпілотник Bayraktar випробували як носій FPV-дронів
Турецький ударний безпілотник Bayraktar TB2 випробували як носій FPV-дронів. На БПЛА прикріпили 16 квадрокоптерів.
Відео тесту опублікували в турецькій компанії Baykar.
Кріплення із FPV-дронами встановили під двома крилами безпілотника Bayraktar по вісім із кожної сторони. На БПЛА встановили дрони турецької оборонної компанії SKYDAGGER.
Турецький безпілотник Bayraktar TB2 має довжину 6,4 метри, висоту 2,2 метри та розмах крил 12 метрів. Злітна маса БПЛА складає 700 кілограмів, а максимальна вантажопідйомність — 150 кілограмів. Дрон можуть оснащувати керованими боєприпасами, зокрема із лазерним наведенням та інфрачервоним підсвічуванням, а також невеликими ракетами, розповіли у Baykar.
Ці безпілотники зарекомендували себе в Україні на початку повномасштабного вторгнення РФ. У липні 2023 року в Україні почали будівництво заводу із виробництва Bayraktar TB2.
За матеріалами:
Економічна Правда
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