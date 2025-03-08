Які операції з картками найпопулярніші в Україні — статистика НБУ — Finance.ua
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Які операції з картками найпопулярніші в Україні — статистика НБУ

Фінтех і Картки
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Які операції з картками найпопулярніші в Україні — статистика НБУ
Які операції з картками найпопулярніші в Україні — статистика НБУ, Фото: freepik
У 2024 році українці, як і раніше, надавали перевагу безготівковим розрахункам платіжними картками. Кількість операцій з використанням платіжних карток зросла до 8,65 млрд, а їхня загальна сума — до 6,57 трлн грн. Із них в Україні здійснено 91,8% від кількості та 90,1% від суми всіх операцій з картками.
Про це свідчить статистика Національного банку України.
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Минулого року більшість операцій з платіжними картками були безготівковими — було здійснено 8 184,8 млн безготівкових операцій з використанням українських платіжних карток на суму 4 243,5 млрд грн.
Які операції з картками найпопулярніші в Україні — статистика НБУ
Частка безготівкових операцій із використанням платіжних карток за сумою торік становила 64,5% у загальній сумі операцій із платіжними картками.
Частка безготівкових операцій за кількістю минулоріч зросла до 94,6%.

Найпоширеніші операції

У 2024 році найбільше операцій із використанням платіжних карток за кількістю та за сумою припадало на розрахунки в торговельній мережі. Це 73,4% та 46,8% відповідно (понад 6 млрд операцій на суму майже 2 млрд грн).
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Перекази з картки на картку за сумою становили 31,1% (або 1 318,4 млрд грн). Їхня кількість перебувала на рівні 8,2% від усіх безготівкових операцій.
Оплата товарів і послуг в інтернеті становила 13,6% за кількістю та 14,7% за сумою від усіх безготівкових операцій із платіжними картками. Це 622 млрд грн.
Які операції з картками найпопулярніші в Україні — статистика НБУ
Середня сума однієї операції в Україні у 2024 році:
  • у торговельній мережі — 330 грн (у 2023 році — 325 грн),
  • із переказу з картки на картку — 1 958 грн (1 972 грн),
  • з оплати товарів та послуг у мережі Інтернет — 561 грн (490 грн).
За 2024 рік кількість платіжних терміналів у торговельній та сервісній мережах порівняно з 2023 роком збільшилася на 10,5% - до 496,6 тис. (із них 97,5% - безконтактні термінали). Це також перевищує кількість платіжних терміналів на кінець 2021 року — на 16,4%.
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Тобто термінальна мережа в Україні за кількістю повністю відновилася від втрат першого року повномасштабного вторгнення та продовжує розширюватися.
Також зберігають свою популярність і токенізовані платіжні картки — NFC-технологія. Так, у грудні 2024 року порівняно з груднем 2023 року їх кількість збільшилася на 33% — до 16,5 млн.
Тобто токенізованою є кожна четверта активна платіжна картка. У результаті приблизно 95% від кількості та суми безготівкових операцій у торговельній мережі у 2024 році здійснювалися з використанням безконтактної технології оплати та NFC-технології.
За матеріалами:
Finance.ua
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