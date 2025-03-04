Дефіцит поточного рахунку платіжного балансу в січні становив $2,3 млрд — Finance.ua

Дефіцит поточного рахунку платіжного балансу в січні становив $2,3 млрд Сьогодні 14:39 — Валюта

Дефіцит поточного рахунку платіжного балансу в січні становив $2,3 млрд

Дефіцит поточного рахунку платіжного балансу становив 2,3 млрд доларів (у січні 2024 року 0,9 млрд доларів).

Про це йдеться у повідомленні НБУ.

Дефіцит розширився насамперед унаслідок збільшення від’ємного сальдо торгівлі товарами за рахунок одночасного скорочення експорту та збільшення імпорту.

Крім того, баланс первинних доходів став від’ємним за рахунок одночасного скорочення оплати праці та зростання виплати за інвестиційними доходами.

Без урахування реінвестованих доходів та грантів від міжнародних партнерів дефіцит поточного рахунку становив 2,2 млрд доларів (у січні 2024 року — 0,6 млрд доларів).

Експорт товарів зменшився на 13% (у грудні 2024 року — на 1,1%), імпорт товарів збільшився на 7,7% (у грудні 2024 року — на 10,1%).

Порівняно з попереднім місяцем експорт товарів зменшився на 6,1%, а їх імпорт — на 24,1%.

Обсяги експорту товарів становили 2,9 млрд доларів.

Найбільше скоротився експорт продовольчих товарів — на 18,1% (порівняно з груднем — на 8,4%).

З продовольчих товарів найбільше знизився експорт зернових культур (на 17,5%, порівняно з груднем зріс на 0,3%), насіння олійних культур (на 47,7%, порівняно з груднем знизився на 37,1%), олій та жирів (на 8,8%, порівняно з груднем зріс на 0,3%) та продукції харчової промисловості (на 13,4%, порівняно з груднем знизився на 19%).

Обсяги імпорту товарів становили 5,3 млрд доларів.

Імпорт зростав як за рахунок енергетичного імпорту (на 26,3%, до грудня 2024 року — на 4,8%) так і за рахунок його неенергетичної складової (на 5,2%, до грудня 2024 року скоротився на 27,3%).

Майже все зростання було забезпечене імпортом продукції машинобудування (на 14,1%, порівняно з груднем — на 24,9%).

Дефіцит зведеного платіжного балансу становив 0,9 млрд доларів (у січні 2024 року 1,9 млрд доларів).

Станом на 01 лютого 2025 року обсяг міжнародних резервів становив 43,0 млрд доларів, що забезпечує фінансування імпорту майбутнього періоду протягом 5,3 місяця.

Раніше повідомлялось, що дефіцит поточного рахунку платіжного балансу в 2024 році становив 13,4 млрд доларів (7,1% від ВВП3) порівняно з 9,6 млрд доларів (5,4% від ВВП) у 2023 році.

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