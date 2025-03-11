З квітня українці отримуватимуть проіндексовані страхові виплати — Finance.ua
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З квітня українці отримуватимуть проіндексовані страхові виплати

Особисті фінанси
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З квітня українці отримуватимуть проіндексовані страхові виплати
З квітня українці отримуватимуть проіндексовані страхові виплати
З квітня потерпілі від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, а також особи, які мають на це право в разі смерті потерпілого, отримуватимуть проіндексовані страхові виплати.
Про це повідомляє Пенсійний фонд України.
Зазначається, що з 1 березня ці виплати перераховано на коефіцієнт 1,115.
Величина підвищення щомісячної виплати визначається індивідуально залежно від розміру призначеної страхової виплати.
В Пенсійному фонді підкреслили, що максимальний розмір збільшення після перерахування страхової виплати — 1 500 гривень.

Довідка Finance.ua:

  • З 1 березня в Україні пройшла індексація пенсій. Завдяки цьому для понад 10 млн громадян пенсії підвищаться на 11,5%.
  • На планову індексацію пенсій українцям з 1 березня передбачено 57,5 млрд гривень. Жодних затримок не очікується.
  • Під час війни в Україні змінили підхід до індексації пенсій. Люди з нанижчими пенсіями почали отримувати більше, а розмір підвищення високих пенсій обмежили.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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