Під час війни в Україні змінили підхід до індексації пенсій: що нового — Finance.ua

Під час війни в Україні змінили підхід до індексації пенсій: що нового Сьогодні 20:03

Під час війни в Україні змінили підхід до індексації пенсій: що нового

Під час війни в Україні змінили підхід до індексації пенсій. Люди з найменшими пенсіями почали отримувати більше, а розмір підвищення високих пенсій обмежили.

Про це заявила міністр соціальної політики Оксана Жолнович під час телемарафону

«Є сума індексації і стеля індексації. Отже, найменша сума індексації — це 11,5% від тієї пенсії, яку людина отримувала минулого року», — сказала вона.

За її словами, найменші пенсії індексують повністю всією пенсійною виплатою. Раніше індексували тільки ту частинку, яка була страховою пенсією, а державні доплати за вік, дотяжку до прожиткового не індексували, і тому найменші пенсії раніше залишалися такими ж.

«Ми вже третій рік поспіль відійшли від цієї практики і збільшуємо найменші пенсії на той відсоток, який є визначений по формулі. Тому якщо цього року пенсії мають зрости на 11,5%, то навіть найменша пенсія, наприклад, 3000 гривень точно зросте більше трохи ніж на ніж на 300 гривень», — повідомила Жолнович.

Як зазначила міністр, не буде цього розриву, такого ж відчутного, як раніше: «що в кого була маленька пенсія, вона лишиться маленькою, а в кого була велика то він ще і більше отримає».

Жолнович заявила, що в уряді намагаються працювати зі справедливістю. «Разом з тим повинні точно враховувати, що пенсія залежить від того, скільки років людина працювала, які внески сплачувала. Очевидно, якщо людина працювала багато років і платила високі внески, то пенсія її буде вищою», — повідомила міністр.

Але спеціальні обрахунки пенсій повністю обмежили. «Тож, хто отримує більше ніж 23 тисяч пенсію, ми зараз ввели обмежуючі коефіцієнти, щоб відновити справедливість і не було великого розриву для всіх категорії», — додала вона.

Крім того, сама індексація великої пенсії не буде в повній мірі проіндексована на 11,5%. «Наприклад, якщо в людини 20 000 пенсія то, зрозуміло, 11% - це трохи більше ніж 2000. Але у нас максимальна сума до індексації — це 1500 гривень. Тобто на час війни, розуміючи обмеженість доходу, ми справді спрямовуємо підтримку саме на найнижчі пенсії, дещо обмежуючи ті пенсії, які є високими традиційно», — додала вона.

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