Мінсоцполітики планує створити умови, щоб літні громадяни якнайдовше залишилися на ринку праці — Finance.ua

Мінсоцполітики планує створити умови, щоб літні громадяни якнайдовше залишилися на ринку праці Сьогодні 12:02 — Казна та Політика

Мінсоцполітики планує створити умови, щоб літні громадяни якнайдовше залишилися на ринку праці

Люди літнього віку якомога довше мають залишатися на ринку праці, саме тому в Мінсоцполітики України розглядають можливість скорочення податкового навантаження за таких працівників на роботодавців, залишаючи частину ЄСВ і зменшуючи ПДФО.

Про це заявила в інтерв’ю Українському Радіо міністерка соціальної політики Оксана Жолнович.

За її словами, Міністерство соціальної політики України спільно з партнерами розробило Стратегію демографічного розвитку України до 2040 року. Одна зі стратегічних цілей звучить так: «Адаптація соціуму до демографічного старіння та формування умов для активного довголіття». Як досягти цієї мети?

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«Коли ми говоримо про адаптацію соціуму, то це, зокрема, про нову культуру сприйняття людей літнього віку: кого ми вважаємо такими людьми, який віковий проміжок часу тощо. Тому що ми бачимо, що підхід до того, хто є людиною літньою, змінюється. Тому перше — це переосмислення щодо того, хто такі люди літнього віку. Друге — якщо це навіть людина літнього віку, то питання, якою є її роль в суспільстві: чи це ми вже, умовно, „дякуємо і ростіть квіти, бавте внуків і ні в що не втручайтеся“, чи все ж таки „ви — ресурс, досвід, підтримка і внесок в економіку“. І ми вважаємо, що треба зробити все, щоб допомогти цим людям якомога довше залишатися, зокрема, на ринку праці. Це можуть бути додаткові курси. Їм просто потрібно додати додаткових вмінь, щоб вони мали можливість працювати. Далі зацікавити роботодавців, щоб це був для них вигідний ресурс, щоб вони були зацікавлені залишати людей літнього віку на роботі й щоб тільки фактор віку не був впливом і підставою для звільнення», — повідомила Жолнович.

На її думку, якщо люди довше працюють, зайняті, процеси старіння уповільнюються.

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«Наприклад, ми розглядаємо як варіант зменшення податкового навантаження за такого працівника, тому що вони вже певний вік відпрацювали, і якщо та людина піде на пенсію, то вона взагалі не продукує податків. Тому, залишаючи частину ЄСВ і зменшуючи ПДФО, ми залишаємо цю людину на ринку, вона створює прибуток, генерує його для економіки та суспільства, ділиться своїм досвідом, а також залишається в активному довголітті», — пояснила міністерка.

Вона додала, що дослідження свідчать про те, що якщо люди довше працюють, довше зайняті, довше в суспільстві, то вони довше залишаються здоровими, активними, і процеси старіння все-таки уповільнюються.

Нагадаємо, директорка Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України Елла Лібанова заявила , сьогодні всі роботодавці «ганяються» за чоловіками 60+, тому що їх не мобілізують. «Вони (роботодавці. — Ред.) прекрасно розуміють, що ці чоловіки, які почнуть у них працювати, вони не підуть через місяць-два-три на фронт, що вони будуть працювати довго, а в 60 років працездатність зберігається безумовно. Для фізичних робіт, можливо, не так, а для розумових то точно», — вказала Лібанова.

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