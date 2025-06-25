З 1 липня для внутрішньо переміщених осіб запровадять нові перевірки — Finance.ua
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З 1 липня для внутрішньо переміщених осіб запровадять нові перевірки

Особисті фінанси
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З 1 липня 2025 року Міністерство фінансів проводитиме перевірки щодо перебування внутрішньо переміщених осіб (ВПО) за кордоном більше 90 днів. Після додаткової перевірки цей статус можуть скасувати.
Як йдеться у постанові Кабінету міністрів (№ 376), Мінфін проводитиме щомісяця, починаючи з 1 липня, верифікацію інформації про перебування ВПО за кордоном не менше ніж 90 календарних днів підряд.
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Якщо факт перебування за кордоном протягом такого періоду підтвердиться, проводиться додаткова перевірка. За її результатами, в разі підтвердження інформації про виїзд особи на постійне місце проживання за кордон, можуть відкликати довідку про взяття на облік ВПО.
При цьому є певні винятки. Так, до 90-денного періоду перебування за кордоном не включаються дні службового відрядження, оздоровлення дітей, стажування, лікування, реабілітації, що підтверджується відповідними документами, зокрема за запрошенням приймаючої сторони.
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Крім цього, не включаються дні перебування за кордоном з таких причин, як смерть членів сім’ї особи та її родичів, догляд за хворою дитиною віком до 18 років, перебування у закладах охорони здоров’я, судових та правоохоронних органах, у зв’язку з чим особа не могла повернутися з-за кордону та може підтвердити факт наявності таких обставин документально.
Згідно з постановою, у разі повернення такої особи з-за кордону, щодо якої було прийнято рішення про відкликання довідки про взяття на облік ВПО, довідка видається за заявою особи.
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У травні цього року уряд схвалив новий порядок компенсації вартості комунальних послуг закладам, де розміщуються родини ВПО. За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, функцію виплат передано Пенсійному фонду, виплати будуть здійснюватися безпосередньо закладам, де живуть внутрішньо переміщені особи, а не органам влади, на балансі яких перебувають ці заклади.
За матеріалами:
УНІАН
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