З 1 липня для внутрішньо переміщених осіб запровадять нові перевірки — Finance.ua

З 1 липня для внутрішньо переміщених осіб запровадять нові перевірки Сьогодні 09:34 — Особисті фінанси

З 1 липня 2025 року Міністерство фінансів проводитиме перевірки щодо перебування внутрішньо переміщених осіб (ВПО) за кордоном більше 90 днів. Після додаткової перевірки цей статус можуть скасувати.

Як йдеться у постанові Кабінету міністрів (№ 376), Мінфін проводитиме щомісяця, починаючи з 1 липня, верифікацію інформації про перебування ВПО за кордоном не менше ніж 90 календарних днів підряд.

Якщо факт перебування за кордоном протягом такого періоду підтвердиться, проводиться додаткова перевірка. За її результатами, в разі підтвердження інформації про виїзд особи на постійне місце проживання за кордон, можуть відкликати довідку про взяття на облік ВПО.

При цьому є певні винятки. Так, до 90-денного періоду перебування за кордоном не включаються дні службового відрядження, оздоровлення дітей, стажування, лікування, реабілітації, що підтверджується відповідними документами, зокрема за запрошенням приймаючої сторони.

Крім цього, не включаються дні перебування за кордоном з таких причин, як смерть членів сім’ї особи та її родичів, догляд за хворою дитиною віком до 18 років, перебування у закладах охорони здоров’я, судових та правоохоронних органах, у зв’язку з чим особа не могла повернутися з-за кордону та може підтвердити факт наявності таких обставин документально.

Згідно з постановою, у разі повернення такої особи з-за кордону, щодо якої було прийнято рішення про відкликання довідки про взяття на облік ВПО, довідка видається за заявою особи.

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У травні цього року уряд схвалив новий порядок компенсації вартості комунальних послуг закладам, де розміщуються родини ВПО. За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, функцію виплат передано Пенсійному фонду, виплати будуть здійснюватися безпосередньо закладам, де живуть внутрішньо переміщені особи, а не органам влади, на балансі яких перебувають ці заклади.

УНІАН За матеріалами:

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