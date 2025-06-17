Програма субсидій для ВПО не працює через «сірий» ринок оренди — Жолнович Сьогодні 15:40 — Особисті фінанси

Програма субсидій для ВПО не працює через «сірий» ринок оренди — Жолнович

Реалізація програми субсидій на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) стикається з труднощами через тіньовий ринок оренди.

Про це розповіла міністерка соціальної політики Оксана Жолнович під час форуму Human capital dimension at the URC 2025. Focusing on Return and Recovery, передає «Інтерфакс-Україна.

«Ми запровадили європейську модель — субсидії на житло, але її реалізація, скажімо так, спіткнулася об те, що в нас сьогодні переважна більшість людей, які здають житло в оренду, роблять це в „сіру“, не декларують доходи, не сплачують податки», — пояснила вона.

За словами міністерки, якщо ця програма не запрацює повноцінно, передбачені на неї кошти можуть спрямувати на інші, більш ефективні інструменти підтримки.

Як працює ця програма

Можливість оформити субсидію на оренду житла для переселенців офіційно з’явилася 29 січня 2024 року. Вона передбачає фінансову допомогу для:

тих, хто виїхав із тимчасово окупованих територій або зон бойових дій;

тих, чиє житло було знищене або стало непридатним для проживання;

переселенців, які орендують житло й витрачають на це значну частину свого доходу;

охочих орендувати індивідуальне житло, але які не мають для цього достатньо коштів.

Проте субсидія надається лише за умови наявності офіційного договору оренди.

Раніше Оксана Жолнович заявляла , що з моменту старту програми вже були виявлені певні недосконалості в її роботі, рішення для усунення яких уже подані на розгляд Кабінету міністрів.

У квітні Кабінет Міністрів розширив коло учасників проєкту. Також до переліку приміщень, що можуть здаватися у найм, додані частини житлових приміщень, зокрема, кімнати у квартирах або будинках. Крім того, удосконалено механізм розрахунку обов’язкового платежу для наймача та встановлення його у розмірі 20% при перевищенні рівня доходу на кожну особу зі складу домогосподарства розміром у два прожиткових мінімуми.

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