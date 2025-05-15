Какие есть мошеннические схемы с привлечением дропов — Finance.ua

Какие есть мошеннические схемы с привлечением дропов Сегодня 08:33 — Валюта

Какие есть мошеннические схемы с привлечением дропов

Количество «черных» и «серых» схем с привлечением подставных лиц растет почти каждую неделю.

Чаще всего банковские счета дропов используются в следующих аферах:

перевод средств, похищенных в результате фишинга, социальной инженерии или установки на устройства жертв вредоносного программного обеспечения (ПО);

использование дропов для фиктивных благотворительных сборов;

финансирование терроризма, диверсионной и разведывательной деятельности в пользу россиян;

отмывание денег, полученных в результате продажи подакцизных товаров, наркотиков, оружия, торговли людьми, операций на криптобирже или коррупции;

перевод средств, полученных за «помощь» по возврату денег жертвам других мошенников;

мошенничество с Интернет-покупками, когда через счета дропов проходят средства за несуществующие товары (услуги);

аферы с Интернет-знакомствами (так называемые романтические схемы), когда мошенники заводят в Интернете романтические отношения и просят у пользователей деньги.

Активные переводы средств усложняют установление источника средств и конечного получателя. Из-за этого такие дела расследовать сложно.

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