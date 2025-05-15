Какие есть мошеннические схемы с привлечением дропов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Какие есть мошеннические схемы с привлечением дропов

Валюта
15
Какие есть мошеннические схемы с привлечением дропов
Какие есть мошеннические схемы с привлечением дропов
Количество «черных» и «серых» схем с привлечением подставных лиц растет почти каждую неделю.
Чаще всего банковские счета дропов используются в следующих аферах:
  • перевод средств, похищенных в результате фишинга, социальной инженерии или установки на устройства жертв вредоносного программного обеспечения (ПО);
  • использование дропов для фиктивных благотворительных сборов;
  • финансирование терроризма, диверсионной и разведывательной деятельности в пользу россиян;
  • отмывание денег, полученных в результате продажи подакцизных товаров, наркотиков, оружия, торговли людьми, операций на криптобирже или коррупции;
  • перевод средств, полученных за «помощь» по возврату денег жертвам других мошенников;
  • мошенничество с Интернет-покупками, когда через счета дропов проходят средства за несуществующие товары (услуги);
  • аферы с Интернет-знакомствами (так называемые романтические схемы), когда мошенники заводят в Интернете романтические отношения и просят у пользователей деньги.
Активные переводы средств усложняют установление источника средств и конечного получателя. Из-за этого такие дела расследовать сложно.
Читайте больше деталей в нашей статье:

НБУ готовит реестр дропов: что это такое и как поможет бороться с мошенничеством

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems