Какие есть мошеннические схемы с привлечением дропов — Finance.ua

Какие есть мошеннические схемы с привлечением дропов
Количество «черных» и «серых» схем с привлечением подставных лиц растет почти каждую неделю.
Чаще всего банковские счета дропов используются в следующих аферах:
- перевод средств, похищенных в результате фишинга, социальной инженерии или установки на устройства жертв вредоносного программного обеспечения (ПО);
- использование дропов для фиктивных благотворительных сборов;
- финансирование терроризма, диверсионной и разведывательной деятельности в пользу россиян;
- отмывание денег, полученных в результате продажи подакцизных товаров, наркотиков, оружия, торговли людьми, операций на криптобирже или коррупции;
- перевод средств, полученных за «помощь» по возврату денег жертвам других мошенников;
- мошенничество с Интернет-покупками, когда через счета дропов проходят средства за несуществующие товары (услуги);
- аферы с Интернет-знакомствами (так называемые романтические схемы), когда мошенники заводят в Интернете романтические отношения и просят у пользователей деньги.
Активные переводы средств усложняют установление источника средств и конечного получателя. Из-за этого такие дела расследовать сложно.
Читайте больше деталей в нашей статье:
НБУ готовит реестр дропов: что это такое и как поможет бороться с мошенничеством
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