«Хотите счастья — покупайте биткоин»: эксперт об инвестиционном портфеле в крипте Сегодня 21:00 — Фондовый рынок

В Киеве третий раз подряд состоялось награждение престижной премии Fin Blogger Award , организаторами которой являются финансовые порталы «Минфин» и «Биржевой Университет».

Помимо традиционного вручения наград победителям в большом количестве номинаций была еще и интересная панельная дискуссия, в которой эксперты по инвестированию обсудили темы мошенничества, инвестиционного портфеля в мире криптовалют.

Спикеры слева направо: Елена Савчук (модератор), Татьяна Борымская, Марина Король, Елена Набатова, Дмитрий Боярчук и Надежда Полякова

Если принимать во внимание тему мошенничества, то финансовый и инвестиционный эксперт, блогер Марина Король отметила, что она чувствует огромную ответственность, ведь в последнее время появляется много фейковых страниц, которые предлагают различные услуги. Она отметила, что многие «ведутся на мошенников», вкладывают свои деньги и теряют их. Поэтому нужно проверять информацию.

Король добавила, что всегда пытается делиться фейковыми страницами, которые пользователи должны обходить стороной.

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Очень живой получилась дискуссия на тему о рисках в инвестировании. Так, инвестор, педагог, основательница школы «InvestSchool by TB» и детского центра «CashFlow kids», спикер TV «Киев24», «Мы-Украина» Татьяна Борымская отметила, что по человеку четко видно, насколько он готов рисковать. И поэтому, по словам эксперта, каждого человека следует тщательно проинформировать о рисках и где именно они существуют.

Особенно если речь идет о ведении финансового блога.

А вот публичный инвестор, основательница онлайн школы финансовой грамотности и инвестиций «Я МОЖУ» Елена Набатова в своей практике придерживается трех пунктов относительно рисков в инвестировании и инвестирования в целом.

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«Первое — риск инвестирования 100%. Если вы это понимаете, то вы не будете инвестировать последние средства, потому что будете понимать, что стоит вкладывать те деньги, потеря которых для вас не будет критической. Второй пункт: инвестиции не бывают такими, что вы купили по самой выгодной цене, а потом продали по самой выгодной цене. Нужна дисциплина. Если вы покупаете всегда, но понемногу, то вероятность того, что у вас будет лучший результат — 100%. Так же и с продажей. Третий пункт: надо отключать голову, потому что мозг мешает. Инвестиция — 80% контроля эмоций. И это актуально, как при покупке, так и при продаже» — отметила Набатова.

Продолжая тему о рисках в инвестировании, финансовая советница Надежда Полякова обратила особое внимание на то, что бывает немало случаев, когда пользователи перекладывают вину за свое провальное финансовое действие на блогера.

«Нужно доносить риски до своего клиента и пытаться объяснить так, чтобы он тоже это понял. Много бывает случаев, когда человек в комментариях говорит, что ему все понятно, а потом, если что-то произошло, говорит: а чего же ты не предупредил? И здесь важно действительно понимать, что не вся ответственность на финансовом советнике. И человек должен брать ответственность за свои действия. И инвестировать нужно в то, что человек понимает», — подчеркнула финансовая советница.

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Ее в этом поддержал предприниматель, инвестор, управляющий активами с 18-летним опытом, эксперт WEB3 технологий Михаил Пацан.

«Мои подписчики не перекладывают на меня ответственность. Каждый из нас принимает тот риск, который есть. Просто не готовьте себя ментально к тому, что вы там что-то инвестируете и сразу получите +100%. Переводить на кого-то ответственность — проявление слабости. Принимайте решение самостоятельно», — отметил он.

Не могли эксперты во время панельной дискуссии не затронуть тему инвестиционного портфеля в наши дни. Елена Набатова привела собственный практический пример из мира криптовалют. Речь о четырех портфелях: «надежный, сбалансированный, рисковый и отбитый на голову».

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«Надежный: хотите счастья — покупайте биткоин . На 100 долларов каждую неделю. Сбалансированный портфель — биткоин и эфир (по 25%) и остальные 50% — альткоины, но находящиеся в топ-10 по рыночной капитализации.

Рисковый портфель: криптовалюта , которая стоит менее одного доллара. Каждую неделю сознательно покупаю криптовалюту, которая имеет хорошую технологию и стоит менее одного доллара.

Отбитый на голову портфель: это когда в портфеле тормозов и стопов нет. Ни по риску, ни по доходности. Там все криптовалюты, стоимость которых меньше одного доллара. Там нет надежных криптовалют — как повезет. Цель этого портфеля: поймать какую-нибудь крипту, которая способна выстрелить от 50 центов до 200 долларов. И не нужно, чтобы 20 выстрелили, одной будет вполне достаточно. Это сознательный риск. Но если у вас есть надежный, сбалансированный и рисковый портфели, то отбитый на голову у вас должен быть хотя бы на 50 долларов", — подытожила Набатова.

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