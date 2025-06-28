Определили главного мультиинвестора Украины — Fin Blogger Award
В Киеве в рамках престижной премии Fin Blogger Award, организаторами которой являются финансовые порталы «Минфин» и «Биржевой университет», определили победителя номинации «Главный мультиинвестор Украины».
Отметим, что эта номинация внеконкурсная. В ней нет публичного голосования — решение принимается на основе профессиональной оценки вклада, достижений или особых заслуг в сфере.
Награда вручается за диверсифицированный подход, амбициозные проекты и весомый вклад в развитие инвестиционной культуры в Украине. Победителем в 2025 году стал основатель УкрИнвестКлуб — Дмитрий Карпиловский.
Сейчас его YouTube канал имеет более 400 тыс. подписчиков. В нем Карпиловский в живом формате разбирает разные виды бизнеса и недвижимости для инвестирования, чтобы найти привлекательные предложения для реальных инвесторов, помочь им найти и проанализировать лучшие варианты на рынке.
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