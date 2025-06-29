Fin Blogger Award: назван лучший ментор по портфельному инвестированию — Finance.ua

Fin Blogger Award: назван лучший ментор по портфельному инвестированию
26 июня в столичном Unit City состоялось вручение престижной премии Fin Blogger Award, которая уже третий год собирает под одной крышей финансовых блогеров.
Кроме номинаций, традиционно входящих в перечень, были внеконкурсные. Отметим, что в этих номинациях нет публичного голосования — решение принимается на основе профессиональной оценки вклада, достижений или особых заслуг в сфере.
Одной из таких внеконкурсных номинаций была «Ментор по портфельному инвестированию». Победу в ней давали за мастерство в формировании инвестиционных портфелей: системный подход, глубокий анализ и вдохновение других инвесторов на пути к финансовому успеху.
Здесь победителем стал предприниматель, инвестор, руководитель активами с 18-летним опытом и эксперт по международным финансовым рынкам и WEB3 технологиям — Михаил Пацан.
У него, кстати, есть собственный YouTube-канал, в котором он рассказывает о личных финансах, управлении капиталом, новых инструментах инвестирования, пассивном доходе и собственном бизнесе.
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