Fin Blogger Award: назван лучший ментор по портфельному инвестированию — Finance.ua

Fin Blogger Award: назван лучший ментор по портфельному инвестированию Сегодня 12:43

Fin Blogger Award: назван лучший ментор по портфельному инвестированию

26 июня в столичном Unit City состоялось вручение престижной премии Fin Blogger Award , которая уже третий год собирает под одной крышей финансовых блогеров.

Кроме номинаций, традиционно входящих в перечень, были внеконкурсные. Отметим, что в этих номинациях нет публичного голосования — решение принимается на основе профессиональной оценки вклада, достижений или особых заслуг в сфере.

Одной из таких внеконкурсных номинаций была «Ментор по портфельному инвестированию». Победу в ней давали за мастерство в формировании инвестиционных портфелей: системный подход, глубокий анализ и вдохновение других инвесторов на пути к финансовому успеху.

Здесь победителем стал предприниматель, инвестор, руководитель активами с 18-летним опытом и эксперт по международным финансовым рынкам и WEB3 технологиям — Михаил Пацан.

У него, кстати, есть собственный YouTube-канал , в котором он рассказывает о личных финансах, управлении капиталом, новых инструментах инвестирования, пассивном доходе и собственном бизнесе.

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