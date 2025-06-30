Минфин готовит новую систему управления публичными инвестициями — Finance.ua

Минфин готовит новую систему управления публичными инвестициями Сегодня 08:31

Минфин готовит новую систему управления публичными инвестициями

Министерство финансов Украины совместно с ЮНИСЕФ работает над обновлением системы бюджетного планирования и управления инвестициями на местном уровне. Речь идет о среднесрочной перспективе, то есть планирование затрат на несколько лет вперед.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Этот вопрос обсуждали во время двухдневного совещания 25−26 июня под руководством первого замминистра финансов Дениса Улютина и замминистра Романа Ермолычева. Участие в мероприятии приняли представители областных и городских финансовых структур, а также местного самоуправления. Встреча прошла при поддержке правительства Германии и банка KfW.

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Зачем это нужно

Основная цель — сделать бюджетное планирование более прозрачным и эффективным, чтобы ресурсы использовались с учетом потребностей граждан, включая детей и уязвимые группы.

«Среднесрочное планирование — это не просто технический инструмент, а условие обеспечения нашей устойчивости и восстановления. Мы должны быть честны с собой: ресурс ограничен, поэтому каждая гривна должна работать на результат», — подчеркнул Улютин.

Что предполагает новая система

Планирование инвестиций на несколько лет вперед — вместе с составлением годового бюджета.

Привязка к стратегическим приоритетам государства.

Финансовая ответственность и прозрачность.

Возможность общин самостоятельно определять свои потребности, но в пределах общегосударственного курса.

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Социальные программы и образование

Заместитель министра финансов Роман Ермолычев рассказал о социальных изменениях, которые планируются на 2026−2028 годы. В частности, правительство работает над новыми программами поддержки семей с детьми и повышением социальных выплат в 2026 году.

Кроме того, из-за отсутствия точных данных об образовании сложно рассчитать, сколько денег нужно будет выделить школам. Потому после одобрения главного бюджетного документа Минфин даст общинам советы, как планировать образовательные расходы на следующие три года.

Укрінформ По материалам:

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