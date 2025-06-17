Всемирный банк выявил самое большое падение потока прямых иностранных инвестиций за 20 лет — Finance.ua
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Всемирный банк выявил самое большое падение потока прямых иностранных инвестиций за 20 лет

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Всемирный банк выявил самое большое падение потока прямых иностранных инвестиций за 20 лет
Всемирный банк выявил самое большое падение потока прямых иностранных инвестиций за 20 лет
Поток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в развивающиеся страны — что считается ключевым двигателем экономического роста и повышения уровня жизни — сократился до самого низкого уровня с 2005 года на фоне увеличения количества торговых барьеров в мире.
Об этом говорится в новом исследовании Всемирного банка.
«То, что мы видим, это результат государственной политики. Не случайно, что прямые иностранные инвестиции падают до новых минимумов одновременно с рекордно высоким государственным долгом», — отметил в этой связи главный экономист и старший вице-президент Группы Всемирного банка Индермит Гилл.
Он объяснил, что в последние годы правительства были заняты созданием барьеров для инвестиций и торговли, когда они должны устранять их.
Следовательно, по результатам 2023 года — последнего года, за который были собраны все соответствующие данные для анализа — развивающиеся страны получили всего $435 миллиардов прямых иностранных инвестиций. Это самый низкий уровень с 2005 года. В то же время, тенденция падения уровня ПИИ прослеживается также и с развитыми странами.
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Причем эти данные не учитывают последних изменений относительно установления новых торговых барьеров администрацией США и реакцией на эти действия в глобальном масштабе.
В этой связи с 30 июня по 3 июля представители правительств, международных учреждений, организаций и частного сектора встретятся в Севилье (Испания), чтобы обсудить, как мобилизовать финансирование для достижения ключевых целей развития.
Всемирный банк планирует представить там анализ политики, необходимой для достижения таких целей на фоне замедления экономического роста, рекордного увеличения уровня госдолга и сокращения бюджетов на иностранную помощь.
В этой политике ключевым шагом должно стать ослабление инвестиционных ограничений, подчеркнули во Всемирном банке. Это потребует смелых внутренних реформ для улучшения бизнес-климата и решительного глобального сотрудничества с целью возрождения трансграничных инвестиций.
По материалам:
Укрінформ
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