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Новая почта добавила возможность использования нескольких номеров телефона

Личные финансы
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Номера могут быть личными, рабочими или зарубежными
Номера могут быть личными, рабочими или зарубежными
«Новая почта» обновила мобильное приложение: теперь пользователи могут добавлять до трех номеров телефона и переключаться между профилями без повторной авторизации. Это позволит управлять посылками, привязанными к разным номерам, в одном приложении.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
Номера могут быть личными, рабочими или заграничными. Пользователи также получат уведомления о посылках для каждого из добавленных номеров.

Как добавить еще один номер телефона

Чтобы воспользоваться новой функцией, необходимо:
  1. Открыть мобильное приложение «Новая почта».
  2. Перейти в раздел «Профиль» в правом нижнем углу экрана.
  3. Выбрать пункт «Добавить профиль».
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что в приложении «Новой почты» теперь можно проверить, работает ли конкретное отделение во время воздушной тревоги. Компания ввела новый алгоритм безопасности для отделений, терминалов, депо и других логистических объектов.
Также мы писали, что «Новая почта» будет приостанавливать работу отделений, терминалов, депо и других логистических объектов при объявлении воздушной тревоги независимо от типа угрозы. В то же время, компания может остановить работу конкретного объекта даже без официальной тревоги в городе или области, если собственная система мониторинга зафиксирует потенциальную опасность.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Новая Почта
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