Новая почта добавила возможность использования нескольких номеров телефона

Номера могут быть личными, рабочими или зарубежными

«Новая почта» обновила мобильное приложение: теперь пользователи могут добавлять до трех номеров телефона и переключаться между профилями без повторной авторизации. Это позволит управлять посылками, привязанными к разным номерам, в одном приложении.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Номера могут быть личными, рабочими или заграничными. Пользователи также получат уведомления о посылках для каждого из добавленных номеров.

Как добавить еще один номер телефона

Чтобы воспользоваться новой функцией, необходимо:

Открыть мобильное приложение «Новая почта». Перейти в раздел «Профиль» в правом нижнем углу экрана. Выбрать пункт «Добавить профиль».

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что в приложении «Новой почты» теперь можно проверить, работает ли конкретное отделение во время воздушной тревоги. Компания ввела новый алгоритм безопасности для отделений, терминалов, депо и других логистических объектов.