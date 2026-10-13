Новая почта добавила возможность использования нескольких номеров телефона

«Новая почта» обновила мобильное приложение: теперь пользователи могут добавлять до трех номеров телефона и переключаться между профилями без повторной авторизации. Это позволит управлять посылками, привязанными к разным номерам, в одном приложении.
Номера могут быть личными, рабочими или заграничными. Пользователи также получат уведомления о посылках для каждого из добавленных номеров.
Как добавить еще один номер телефона
Чтобы воспользоваться новой функцией, необходимо:
Открыть мобильное приложение «Новая почта».
Перейти в раздел «Профиль» в правом нижнем углу экрана.
Выбрать пункт «Добавить профиль».
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что в приложении «Новой почты» теперь можно проверить, работает ли конкретное отделение во время воздушной тревоги. Компания ввела новый алгоритм безопасности для отделений, терминалов, депо и других логистических объектов.
Также мы писали, что «Новая почта» будет приостанавливать работу отделений, терминалов, депо и других логистических объектов при объявлении воздушной тревоги независимо от типа угрозы. В то же время, компания может остановить работу конкретного объекта даже без официальной тревоги в городе или области, если собственная система мониторинга зафиксирует потенциальную опасность.