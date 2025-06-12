Валютные ограничения тормозят инвестиции в Украину — GMK Center
С начала полномасштабной войны Украина внедряла меры по стабилизации ситуации в финансовой системе и усиленно контролировала движение капиталов. Однако специалисты утверждают, что на четвертом году войны эти ограничения, несмотря на частичную либерализацию, мешают крупному бизнесу привлекать необходимые для собственного развития и страны в целом инвестиции.
Как говорится в анализе GMK Center, валютные ограничения — это предохранитель чрезмерного оттока капитала, особенно в условиях войны. И Нацбанк постепенно их либерализует.
Какие смягчения уже действуют:
- с 10 сентября 2024 года смягчили ряд ограничений, касающихся покупки и перевода валюты субъектами электронной коммерции для уплаты НДС в ЕС и покрытия выбросов СО2, выплат по предусмотренным договором перестрахования операциям и компенсации уплаченных купонных платежей по еврооблигациям;
- с 10 мая 2025 г. украинские предприятия получили возможность осуществлять отдельные валютные операции сверх установленных ограничений в пределах инвестиционного лимита;
- кроме того, были расширены возможности финансирования зарубежных представительств и осуществления платежей по судебным процедурам, увеличены лимиты на расчеты корпоративными картами за рубежом, разрешены форвардные операции
и т. д.
Как валютные ограничения сдерживают бизнес
Тем не менее, вопрос ограничения валютных операций имеет большое значение для экспортеров и компаний с иностранными инвестициями, а с точки зрения масштаба бизнеса — крупных и части средних компаний. По словам экспертов, валютные ограничения являются препятствием для привлечения внешнего финансирования именно крупного бизнеса, поскольку нет понимания, как могут возвращаться инвестиции, а установленного лимита на выплаты дивидендов может быть недостаточно.
Опросы Европейской Бизнес Ассоциации показывают, что 81% компаний считают, что ограничения валютных операций негативно влияют на инвестиционную привлекательность Украины. Кроме того, валютные ограничения вместе с улучшением условий бронирования сотрудников, мораторием на проверки и покрытием военных рисков, украинский бизнес называет в перечне вопросов, в которых требует наибольшей поддержки со стороны государства.
По словам Виктории Бурдейной, менеджера комитетов Европейской Бизнес Ассоциации, по результатам опросов членских компаний Ассоциации, наибольшие трудности для бизнеса создают:
- Запрет на выплату дивидендов с прибыли, накопленной до 1 января 2024 года — многие компании на момент начала войны уже имели значительный объем нераспределенной прибыли, и эти средства до сих пор заблокированы. Кроме того, недостаточен действующий лимит для выплаты «новых» дивидендов.
- Ограничения по обслуживанию кредитов, в частности, невозможность выплачивать «старые» ссуды нерезидентам (для тех выплат, которые пока не разрешены НБУ) и использовать инструменты обслуживания еврооблигаций.
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«Отчасти эти проблемы решает новый механизм „стимулирующей валютной либерализации“. Он позволяет выполнение долговых обязательств по „старым“ внешним кредитам, полученным до 20 июня 2023 года, и проведение расчетов за импорт товаров, поставки которых были осуществлены до 23 февраля 2021 года, но только в рамках привлеченного нового иностранного капитала», — отмечают в GMK Center.
Как отмечает Бурдейная, еще остаются и операционные ограничения, мешающие бизнесу:
- невозможность производить оплату за импортные товары, поставки которых были осуществлены до 23.02.2021 г. (за рамками инвестиционного лимита);
- ограничение на покупку иностранной валюты для выполнения обязательств независимо от имеющихся у компании валютных средств;
- ограниченные возможности взаимозачета встречных обязательств.
Так что из-за ограничений крупный бизнес в стране не имеет доступа к западным рынкам капитала и не может рассчитаться с кредиторами, утверждают аналитики.
Что просит сменить бизнес
Валютные ограничения мешают бизнесу увеличивать экономическую и инвестиционную активность, что негативно влияет на украинскую экономику и поступления в госбюджет в условиях войны. Специалисты говорят, что бизнесу больше всего нужны такие изменения в валютных расчетах:
- либерализация выплаты дивидендов путем повышения текущего лимита (например, до €3 млн в месяц) и частичного снятия запрета на выплату дивидендов с прибыли до 1 января 2024 года при условии введения определенной комбинации предохранителей с целью недопущения значительного оттока капитала;
- расширение возможностей кредитного обслуживания, в частности путем расширения возможностей выплаты займов нерезидентам и погашения внутригрупповых договоров займа при наличии задолженности по состоянию на 24.02.2022 г. Возможность обслуживания еврооблигаций также поможет бизнесу уверенно продолжать свою деятельность;
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- предоставление возможности завершения валютного надзора при взаимозачете встречных обязательств, разрешение на оплату импорта товаров, поставленных до 23.02.2021г. (за рамками инвестиционного лимита) и возможность покупки валюты для выполнения обязательств независимо от имеющихся средств в значительной степени помогут бизнесу вести свою операционную деятельность, выполнять договорные обязательства и таким образом поддерживать репутацию надежного бизнес-партнера;
- с целью преодоления социальных и корпоративных вызовов бизнес нуждается в увеличении лимита для переводов работников-нерезидентов семьям до $15−20 тыс. в месяц, расширении возможностей оплаты обучения (включая аренду жилья для студентов).
Что говорит правительство и регулятор
Глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев также заявлял о необходимости постепенно адаптировать эти ограничения к нуждам бизнеса.
«Валютные ограничения сейчас снять невозможно, ведь платежный баланс наш отрицательный. Но я согласен, что Национальный банк может устанавливать те или иные валютные ограничения с запасом. И, возможно, повышая риск, приближать ограничения к потребностям бизнеса. Мы его также к этому призываем, безусловно, не давя на регулятора», — подчеркнул парламентарий.
В то же время глава НБУ Андрей Пышный ранее заявлял, что регулятор будет двигаться в сторону валютной либерализации — это будет постепенный, контролируемый процесс, согласующийся с макроэкономической стабильностью и ожиданиями рынка. НБУ хоть и понимает проблемы, которые испытывает бизнес из-за действующих лимитов на внешние валютные переводы, однако предпочитает постепенное снятие ограничений для всех выдаче индивидуальных разрешений.
«Кроме того, в меморандуме с МВФ предусмотрено, что решения НБУ о предоставлении индивидуальных разрешений должны соответствовать Стратегии и целям обеспечения макроэкономической, финансовой и внешней стабильности и будут приниматься в случаях исключительной важности для государства в военное время. Но при наличии „политического решения“ Украина умеет „не замечать“ требований МВФ», — отмечают в GM.
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