НБУ смягчил валютные ограничения. Аналитики спрогнозировали, как это решение повлияет на валютный рынок — Finance.ua

НБУ смягчил валютные ограничения. Аналитики спрогнозировали, как это решение повлияет на валютный рынок Сегодня 14:01 — Валюта

НБУ смягчил валютные ограничения. Аналитики спрогнозировали, как это решение повлияет на валютный рынок

Национальный банк Украины не прогнозирует значительного влияния последних ослаблений валютных ограничений на ситуацию на валютном рынке.

Об этом говорится в еженедельном аналитическом обзоре инвесткомпании ICU.

Как отмечают аналитики, 10 мая НБУ принял решение , которым разрешил проведение форвардных валютных операций между банками (с поставкой или без) и по продаже клиентами иностранной валюты банкам с обязательной поставкой.

Кроме этого, Нацбанк внес другие смягчения:

расширил возможности украинских компаний финансировать свои зарубежные представительства;

разрешил платежи, связанные с судебными процедурами против нерезидентов из-за невыполнения условий контрактов;

увеличил лимиты на расчеты корпоративными картами за рубежом.

В то же время, некоторые ограничения были усилены. В частности, банкам запрещено завершать валютный надзор за импортными операциями при возврате средств от нерезидента в гривне. Также ежемесячный лимит в 500 тыс. грн на карточные расчеты за границей теперь распространяется на оплату юридических, бухгалтерских, рекламных и других услуг с определенными кодами торговцев.

В ICU подчеркивают, что эти изменения были приняты на фоне стабилизации ситуации на валютном рынке. На минувшей неделе объем чистой покупки валюты сократился на треть — до $342 млн, а валютные интервенции НБУ снизились на 16% - до $624 млн. Официальный курс гривны укрепился на 0,4%, до 41,55 грн/$.

Оценка ICU: наиболее важным решением для рынка является разрешение на форвардные сделки, расширяющее возможности хеджирования валютных рисков для банков и бизнеса. В то же время, в краткосрочной перспективе изменения не будут оказывать существенного влияния на рынок, хотя в дальнейшем могут усилить колебания спроса и предложения валюты.

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ICU также отмечает, что текущие шаги НБУ не свидетельствуют о намерении ускорить валютную либерализацию — регулятор действует в осторожном режиме.

Напомним, Национальный банк несколько замедлил продажу валюты на межбанковском рынке. На прошлой неделе (5−9 мая) на рынок было продано на 16% меньше валюты, чем неделю назад. Согласно данным Нацбанка, на прошлой неделе на поддержку курса гривны регулятор израсходовал $624 млн валюты в эквиваленте (на прошлой неделе этот показатель составил $742 млн). В то же время было закуплено всего лишь $0,80 млн, впрочем, это все равно больше, чем за неделю до этого, когда НБУ вовсе не покупал валюту.

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