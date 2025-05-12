Чего ждать от курса на этой неделе — мнение банкира Сегодня 14:00 — Валюта

Чего ждать от курса на этой неделе — мнение банкира

Во второй неделе мая ситуация на валютном рынке постепенно выравнивалась и отмечалась лишь разовыми всплесками спроса, связанного прежде всего с событиями в международном сегменте. Официальный курс Национального банка отражал текущие настроения.

Об этом рассказала член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько в комментарии Finance.ua.

«В условиях выравнивания валютного рынка и роста международных резервов регулятор смог упростить ряд военных ограничений для бизнеса», — отметила Золотько.

Официальный курс НБУ с 5 по 10 мая:

5 мая — 41,7091 грн/$;

6 мая — 41,6036 грн/$;

7 мая — 41,4544 грн/$;

8 мая — 41,4388 грн/$;

9 мая — 41,5113 грн/$;

10 мая — 41,5470 грн/$.

На наличном рынке не ощущается значительного увеличения спроса со стороны населения, потому и средние курсы купли/продажи в кассах банков двигались несущественно после снижения в понедельник-вторник, когда они просели с 41,30/41,90 грн/$ до 41,23/41,83 грн/$. В среду цены держались на минимуме — 41,15/41,70 грн/$. А к концу недели закрепились на 41,20/41,80 грн/$. То есть разница между официальным и наличным значением была даже ниже целевого показателя (1%) — на 0,6%.

На валютном рынке Украины (ВРУ) наблюдалось укрепление гривны. Открывалась неделя с максимальных значений 41,68−41,66 грн/$, и уже после обеда 5 мая просела до 41,54 грн/$, и тот же тренд продолжился на следующий день, когда котировки отступили с 41,55 грн/$ до 41,42 грн/$. 7 мая рынок там закрепился — в пределах 41,41−41,46 грн/$ и крепко держался, несмотря на ситуативный рост валютного спроса. Уже 8 числа ВРУ поднимался до 41,56 грн/$ и завершил неделю все же ниже — на 41,53 грн/$.

Наименьшее валютное предложение наблюдалось на валютном рынке в понедельник, а наибольший рост спроса был зафиксирован в среду-четверг. Однако на всех этих этапах Национальный банк поддерживал торговлю своими интервенциями, покрывая структурный дефицит.

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В то же время объемы продаж регулятора не стали максимальными, НБУ даже удалось немного уменьшить чистый размер интервенций с 5 по 9 мая — на 16% по сравнению с предыдущей неделей: с $742,7 млн ​​$623,35 млн. В целом регулятор продал $624,15 млн и смог откупить $0,8 млн.

«Заметный рост валютного спроса со стороны бизнеса ощущался лишь в среду-четверг, но после насыщения интерес уменьшался. Благодаря чему регулятор смог уменьшить среднедневной объем интервенций со $148,5 млн до $124,8 млн. Периодический рост покупки доллара на прошлой неделе можно объяснить прежде всего удешевлением евро на мировом рынке, из-за чего экспортеры активнее выставляли заявки на американскую валюту для конвертаций в евро, чтобы воспользоваться шансом на выгодный курс. В украинском импорте постепенно растет доля контрактов в европейской валюте, о чем отмечает регулятор, поэтому все логично», — прокомментировала ситуацию Золотько.

Позитивные настроения рынка на прошлой неделе поддержали отчет Нацбанка об увеличении международных резервов по итогам апреля: на 1 мая они выросли на 10,2% — до $46,7 млрд, в том числе за счет инструмента Ukraine Facility и инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Что можно считать важной победой украинской дипломатии и Национального банка, которой предшествовала большая работа с международными партнерами. В то же время заметным в апреле было уменьшение чистой продажи регулятором валюты на ВРУ — на 17,1%: НБУ реализовал только $2,2 млрд и смог выкупить в резервы $17,5 млн. Что свидетельствует о росте валютных продаж отечественных экспортеров и точно является положительным фактором.

В таких условиях НБУ смог несколько либерализовать действующие ограничения, действовавшие для бизнеса с начала полномасштабного вторжения: в частности, погашение внешних кредитов, операций «форвард», финансирование зарубежных представительств украинских компаний, расчетов корпоративными картами за пределами Украины и т. д. В то же время регулятор принял меры в рамках борьбы со схемными операциями, во избежание оттока капитала благодаря распространению ежемесячного лимита на 500 тыс. грн на зарубежные карточные расчеты в инвалюту еще на восемь платежных кодов. Соответствующие изменения утверждены постановлением НБУ № 53 и уже вступили в силу.

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На следующей неделе бизнес может активизировать валютные продажи на ВРУ из-за приближающегося крайнего срока налоговых платежей в 20-х числах мая, прежде всего IT-сектор. Большие продажи инвалюты могут побуждать гривну к укреплению при сохранении привычных объемов спроса.

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