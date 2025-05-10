В апреле украинцы продали рекордный объем валюты с начала войны — Finance.ua
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В апреле украинцы продали рекордный объем валюты с начала войны

Валюта
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В апреле украинцы продали рекордный объем валюты с начала войны
В апреле украинцы продали рекордный объем валюты с начала войны
Объемы покупки валюты населением в апреле 2025 года превысили объемы ее продажи на $189,51 млн.
Однако это самый низкий показатель с августа 2023 года, свидетельствуют данные Национального банка.
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На фоне снижения курса гривны в апреле спрос населения на валюту снизился, вместе с тем объемы ее продажи выросли.

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Украинцы за месяц купили наличной валюты на $1,727 млрд, а продали — на $1,539 млрд.
Объемы продажи наличной валюты населением в прошлом месяце стали самыми большими с начала полномасштабной войны.
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Кроме того, физические лица приобрели в апреле безналичной валюты на $339 млн, а продали — на $337,3 млн.

Сколько валюты купили с начала года

В целом, с начала 2025 года объемы покупки валюты населением превысили объемы продажи на $3,35 млрд.
В 2024 году население купило валюты на $12,22 млрд больше, чем продало, хотя в 2023 году чистая покупка валюты населением составляла $4,79 млрд, а в 2022 году — всего $0,88 млрд.

Справка Finance.ua:

  • в ICU пересмотрели прогноз курса в конце года до 43.5 грн/$ по сравнению с предыдущим прогнозом 45.7 грн/$;
  • ожидается, что курс доллара в течение последнего месяца весны будет оставаться достаточно стабильным. Вероятно, основные колебания будут происходить на уровне 41,6−41,8 грн. за $1;
  • в апреле торговые войны в мире почти не отразились на экономике и валютном рынке Украины. Но в будущем возможны как негативные, так и позитивные последствия.
Большие возможности приходят не в спокойные времена, а в моменты нестабильности. Те, кто умеет видеть перспективу там, где другие видят риски, всегда на шаг впереди. Мир меняется — не время колебаться. Invest Talk Summit — конференция для тех, кто выбирает действовать, а не ждать. 24 мая, Киев. Оффлайн/Онлайн
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По материалам:
Фінансовий Клуб України
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