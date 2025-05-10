В апреле украинцы продали рекордный объем валюты с начала войны — Finance.ua

В апреле украинцы продали рекордный объем валюты с начала войны Сегодня 10:21 — Валюта

В апреле украинцы продали рекордный объем валюты с начала войны

Объемы покупки валюты населением в апреле 2025 года превысили объемы ее продажи на $189,51 млн.

Однако это самый низкий показатель с августа 2023 года, свидетельствуют данные Национального банка.

На фоне снижения курса гривны в апреле спрос населения на валюту снизился, вместе с тем объемы ее продажи выросли.

Украинцы за месяц купили наличной валюты на $1,727 млрд, а продали — на $1,539 млрд.

Объемы продажи наличной валюты населением в прошлом месяце стали самыми большими с начала полномасштабной войны.

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Кроме того, физические лица приобрели в апреле безналичной валюты на $339 млн, а продали — на $337,3 млн.

Сколько валюты купили с начала года

В целом, с начала 2025 года объемы покупки валюты населением превысили объемы продажи на $3,35 млрд.

В 2024 году население купило валюты на $12,22 млрд больше, чем продало, хотя в 2023 году чистая покупка валюты населением составляла $4,79 млрд, а в 2022 году — всего $0,88 млрд.

Справка Finance.ua:

в ICU пересмотрели прогноз курса в конце года до 43.5 грн/$ по сравнению с предыдущим прогнозом 45.7 грн/$;

ожидается, что курс доллара в течение последнего месяца весны будет оставаться достаточно стабильным. Вероятно, основные колебания будут происходить на уровне 41,6−41,8 грн. за $1;

в апреле торговые войны в мире почти не отразились на экономике и валютном рынке Украины. Но в будущем возможны как негативные, так и позитивные последствия.

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Фінансовий Клуб України По материалам:

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