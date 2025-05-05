Что будет влиять на курс доллара и евро в Украине на этой неделе — Finance.ua
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Что будет влиять на курс доллара и евро в Украине на этой неделе

Валюта
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Что будет влиять на курс доллара и евро в Украине на этой неделе
Что будет влиять на курс доллара и евро в Украине на этой неделе, www.freepik.com
В условиях жестких валютных ограничений НБУ и стабильного поступления западной финансовой помощи наш регулятор имеет все механизмы и рычаги сдерживания девальвации гривны на этой сложной неделе. Об этом пишет Минфин в своем прогнозе.
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Небольшие объемы и зарегулированность нашего валютного рынка дают Нацбанку возможность с помощью оперативных интервенций и тактики их проведения влиять не только на курс доллара на межбанке, но и косвенно на курс евро на период международных ралли по паре евро/доллар.
Более того, учитывая, что международная финансовая помощь от ЕС и МВФ сейчас поступает своевременно и в полном объеме, Нацбанк может себе позволить потратить дополнительные $500 млн — 1 млрд резервов в эти дни, чтобы сделать невозможными любые активные «сдвиги» относительно курса на нашем валютном межбанке.
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К дополнительным вызовам в начале мая можно отнести сложные переговоры с владельцами украинских ВВП-варрантов по их реструктуризации, а также внутренние вызовы, связанные с увеличением военных расходов. Фактор неопределенности будет работать против гривны в ближайшее время.
Поэтому от профессионализма Нацбанка сейчас будет зависеть общий курсовый тренд относительно доллара на нашем рынке, а также косвенно масштабы колебаний курса евро по отношению к гривне. ЗВР в сумме около $42,4 млрд сейчас позволяют как поддерживать финансирование критического импорта, так и страховать гривну на валютном рынке.
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Остается важным моментом, влияющим на настроения всех участников нашего валютного рынка, ситуация на фронтах и ​​уровень обстрелов рф гражданской инфраструктуры.

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Прогноз курса доллара и евро на 5−9 мая.
Большинство обменников финкомпаний и банков будут работать со спредом по доллару в пределах от 20 до 25 копеек, а за евро — в пределах от 20 до 50 копеек. Оптовые обменники будут работать со спредом в 15−20 копеек по доллару и 20−30 копеек по евро.
Пик разброса котировок по евро в обменниках и кассах банков придется на этой неделе на 6−8 мая — перед, во время и утром на следующий день после объявления решений ФРС по поводу процентных ставок и комментариев Джерома Пауэлла.
Курс покупки и продажи наличного доллара в банках будет находиться в пределах коридора от 41,05 до 42,00 гривен, а в обменниках финкомпаний — от 41,10 до 41,90 гривен.
Курс наличного евро в банках будет находиться в пределах коридора покупок и продаж от 46,30 до 48,10 гривен, а в обменниках финкомпаний этот коридор будет находиться в пределах от 46,40 до 47,90 гривен.

Справка Finance.ua:

  • В 2025 году курс гривны остается стабильным, однако в следующем году ситуация может существенно усложниться. Об этом свидетельствует обновленный макроэкономический прогноз инвесткомпании ICU. Общая сумма запланированной прямой бюджетной поддержки на 2025 год — $57,2 млрд, из которых $10,1 млрд должны быть сохранены на следующие периоды.
  • Аналитики банка считают, что, несмотря на то, что доллар США и евро будут оставаться основными резервными активами в мире, центральные банки могут увеличить долю нетрадиционных валют в своих портфелях на фоне ослабления доминирующей роли доллара.
По материалам:
Finance.ua
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