Доллар по 43,5: в ICU обновили прогноз курса гривны на 2025 год и оценили риски на 2026 год — Finance.ua

Доллар по 43,5: в ICU обновили прогноз курса гривны на 2025 год и оценили риски на 2026 год Сегодня 16:03 — Валюта

Доллар по 43,5: в ICU обновили прогноз курса гривны на 2025 год и оценили риски на 2026 год

В 2025 году курс гривны остается стабильным, однако в следующем году ситуация может усложниться.

Об этом свидетельствует обновленный макроэкономический прогноз инвесткомпании ICU.

Усиление финансовой поддержки

Согласно обновленному меморандуму с МВФ, объем международной помощи Украине существенно вырос. В рамках программы ERA (финансируемой за счет доходов от замороженных российских активов) сумма выросла на $11 млрд — до $44,1 млрд. Также предусмотрено $4 млрд резервного финансирования на случай негативного сценария.

Общая сумма запланированной прямой бюджетной поддержки на 2025 год — $57,2 млрд, из которых $10,1 млрд должны быть сохранены на следующие периоды.

Последствия валютного курса

Благодаря такой поддержке, резервы НБУ могут вырасти до $56 млрд до конца 2025 года. Это позволит Нацбанку сохранить стабильность гривны, курс которой остается неизменным с июля 2024 года.

Аналитики отмечают, что НБУ не намерен ослаблять гривну во избежание проинфляционного давления.

Риски 2026 года

Однако ситуация может измениться с начала 2026 года. Программа МВФ предполагает существенное сокращение финансовой помощи и найти альтернативные источники ее финансирования будет сложно.

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Единственным реалистичным способом сохранить приток средств на текущем уровне есть конфискация и передача Украине российских активов. Если же объемы пособий сократятся, НБУ будет вынужден ослабить гривну в условиях роста дефицита валютного рынка.

Прогноз ICU

В случае снижения объемов внешнего финансирования, ICU ожидает повышения давления на валютный рынок и роста рисков курсовой нестабильности с начала 2026 года. Хотя укрепление гривны положительно влияет на инфляцию, оно одновременно усугубляет внешние дисбалансы.

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«Учитывая это, мы пересматриваем наш прогноз курса в конце года до 43.5 грн/$ по сравнению с предыдущим прогнозом 45.7 грн/$. Мы ожидаем, что дефицит на валютном рынке и риски курсовой стабильности значительно возрастут с начала 2026 года», — сообщили в ICU.

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