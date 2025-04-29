НБУ оценил влияние торговых войн на экономику и валютный рынок Украины — Finance.ua

НБУ оценил влияние торговых войн на экономику и валютный рынок Украины Сегодня 11:02 — Валюта

НБУ оценил влияние торговых войн на экономику и валютный рынок Украины

В апреле торговые войны в мире почти не отразились на экономике и валютном рынке Украины. Но в будущем возможны как отрицательные, так и положительные последствия.

Об этом говорится в итогах состоявшегося 16 апреля заседания Комитета по монетарной политике НБУ. Там решили бросить учетную ставку на уровне 15,5%.

Влияние торговых войн на экономику и валютный рынок Украины

Обострение торговых войн в мире в начале апреля не оказало значительного влияния на экономику и валютный рынок Украины.

Как пояснили в НБУ, потери от введения 10% пошлины США будут незначительными, поскольку доля экспорта украинских товаров в США составляет всего 2,2% от общего объема.

Также отмечается, что из-за небольших пошлин по сравнению с другими странами украинские товары, в том числе металлургическая продукция, будут оставаться конкурентными на рынке США.

По оценке Национального банка Украины, страна может пострадать от торговых войн из-за возможного уменьшения спроса в мире, но этого пока не произошло.

Кроме того, из-за ожиданий замедления мировой экономики цены на нефть уже снизились, что может помочь снизить инфляцию.

Международные резервы Украины

По итогам марта международные резервы Украины выросли до $42,4 млрд. Это стало возможным благодаря улучшению ситуации на валютном рынке и активному поступлению внешней помощи.

Кроме того, в этом году Украина ожидает рекордную сумму финансовой помощи из-за рубежа — около $55 млрд, преимущественно по программе ERA Loans.

«Поэтому резервы будут оставаться на высоком уровне, а НБУ и дальше будет обеспечивать устойчивую ситуацию на валютном рынке путем компенсации дефицита валюты в частном секторе и сглаживания чрезмерных курсовых колебаний», — заявили в Нацбанке.

Напомним, члены Комитета по монетарной политике Национального банка Украины ожидают возвращения к осторожному смягчению процентной политики только после прохождения пика ценового всплеска и снижения рисков закрепления инфляции на двузначном уровне.

ICTV По материалам:

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