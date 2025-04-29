НБУ оценил влияние торговых войн на экономику и валютный рынок Украины — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

НБУ оценил влияние торговых войн на экономику и валютный рынок Украины

Валюта
27
НБУ оценил влияние торговых войн на экономику и валютный рынок Украины
НБУ оценил влияние торговых войн на экономику и валютный рынок Украины
В апреле торговые войны в мире почти не отразились на экономике и валютном рынке Украины. Но в будущем возможны как отрицательные, так и положительные последствия.
Об этом говорится в итогах состоявшегося 16 апреля заседания Комитета по монетарной политике НБУ. Там решили бросить учетную ставку на уровне 15,5%.

Влияние торговых войн на экономику и валютный рынок Украины

Обострение торговых войн в мире в начале апреля не оказало значительного влияния на экономику и валютный рынок Украины.
Как пояснили в НБУ, потери от введения 10% пошлины США будут незначительными, поскольку доля экспорта украинских товаров в США составляет всего 2,2% от общего объема.
Также отмечается, что из-за небольших пошлин по сравнению с другими странами украинские товары, в том числе металлургическая продукция, будут оставаться конкурентными на рынке США.
По оценке Национального банка Украины, страна может пострадать от торговых войн из-за возможного уменьшения спроса в мире, но этого пока не произошло.
Кроме того, из-за ожиданий замедления мировой экономики цены на нефть уже снизились, что может помочь снизить инфляцию.

Международные резервы Украины

По итогам марта международные резервы Украины выросли до $42,4 млрд. Это стало возможным благодаря улучшению ситуации на валютном рынке и активному поступлению внешней помощи.
Кроме того, в этом году Украина ожидает рекордную сумму финансовой помощи из-за рубежа — около $55 млрд, преимущественно по программе ERA Loans.
«Поэтому резервы будут оставаться на высоком уровне, а НБУ и дальше будет обеспечивать устойчивую ситуацию на валютном рынке путем компенсации дефицита валюты в частном секторе и сглаживания чрезмерных курсовых колебаний», — заявили в Нацбанке.
Напомним, члены Комитета по монетарной политике Национального банка Украины ожидают возвращения к осторожному смягчению процентной политики только после прохождения пика ценового всплеска и снижения рисков закрепления инфляции на двузначном уровне.
По материалам:
ICTV
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems