Украинцы в июле увеличили чистую покупку наличного евро — Finance.ua

Украинцы в июле увеличили чистую покупку наличного евро Сегодня 09:16 — Валюта

Украинцы в июле увеличили чистую покупку наличного евро

Объем покупки населением наличного евро в июле этого года достиг эквивалента $639,1 млн по сравнению с $577,7 млн в июне и $514,7 млн в мае.

Об этом идет речь в статистике Национального банка Украины.

Согласно ей, объемы продаж выросли не столь существенно — до эквивалента $327,3 млн в июле с $295 млн в мае, поэтому чистая покупка евро в июле достигла эквивалента $311,8 млн по сравнению с $219,7 млн в мае.

Сколько долларов купили украинцы

Что касается наличного доллара, то, по информации НБУ, объемы его покупки и продажи в последние месяцы примерно равны: в июле украинцы купили всего на $17,1 млн больше, чем продали, тогда как в июне этот показатель составлял $43,5 млн, а в мае — $58,2 млн.

Нацбанк также сообщил, что третий месяц подряд население больше продает безналичной валюты, чем покупает: в июле разница достигла эквивалента в $57,5 млн по сравнению с $39,7 млн в июне и $32,2 млн в мае.

В целом, согласно данным НБУ, в июле покупка населением иностранной валюты превысила объемы ее продаж на эквивалент $270 млн по сравнению с $282 млн в июне и $248 млн в мае.

Что касается операций клиентов банков-юридических лиц с безналичной валютой, то в июле по сравнению с июнем наблюдался рост как покупки, так и продажи: покупка увеличилась на $737,1 млн — до $9 млрд 108,4 млн, тогда как продажи — на $425,9 млн, до $6 млрд 775,6 млн.

Читайте также Курс доллара и евро: какую валютную реальность принесет Украине встреча на Аляске

Операции между банками по сравнению с июнем в июле выросли на $932,6 млн — до $7 млрд 187,8 млн.

На наличном валютном рынке в июле доллар в июле подорожал не существенно — на 17 коп., до 41,44 — 41,78 грн/$1, тогда как официальный курс гривны ослаб на 12,5 коп. — до 41,77 грн/$1.

Июль, как и июнь, характеризовался очень близкими значениями наличного и безналичного курса, и в отдельные дни доллар на наличном рынке стоил дешевле.

Читайте также НБУ объяснил, какие доллары банки обязаны принимать

В то же время из-за удешевления доллара на мировом валютном рынке евро в июле в Украине на наличном рынке подорожал еще примерно на 90 коп. — до 48,64−49,09 грн/EUR1.

Чистые валютные интервенции Нацбанка в июле увеличились до $3,436 млрд с $2,963 млрд в июне этого года, что также чуть больше $3,318 млрд в июле прошлого.

Рассылка Finance.ua о деньгах. Это помощник в разумном обращении с деньгами. Здесь вы найдете практические советы, проверенные сервисы, секреты экономии и заработка, которые будете получать 1 раз в 2 недели на вашу почту. Подключайтесь и получайте самый полезный контент от нас!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.